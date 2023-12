Diego Kravetz será el jefe de la Policía de la Ciudad

La designación de Kravetz fue parte de los adelantos vertidos por los funcionarios en el Centro de Monitoreo de Chacarita, donde se informó la renovación de la cúpula de la Policía de la Ciudad ejercida, hasta la medida adoptada hoy, por Gabriel Berard como jefe de la fuerza y Pedro Carneros como subjefe.

Junto al jefe de Gobierno @jorgemacri tomamos la decisión de que el secretario de Seguridad, @diegokravetz, asuma de forma transitoria como jefe de la Policía de la Ciudad, mientras que el subjefe de la fuerza será el comisario general… pic.twitter.com/q0dLetbhS9 — Waldo Wolff (@WolffWaldo) December 12, 2023

Jorge Macri dijo que trabaja en "protocolos coordinados" para "desterrar la cultura del caos"

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que "hay que desterrar la lógica de la extorsión y la cultura del caos", señaló que eso "no va a ser de un día para el otro" y consignó que se está trabajando "en protocolos coordinados".

"La gente no espera de nosotros magia pero si esperan decisión", insistió esta mañana Jorge Macri en declaraciones formuladas a Radio Continental, en las que expresó su confianza en que "la lógica de la extorsión se vaya terminando", al referirse a las protestas en la ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, reafirmó que en su gobierno tienen "la instrucción de priorizar al ciudadano que quiere protestar pero en el marco del respeto por el otro y sin niños en la calle".

"Desde el primer día se va a cumplir la ley; hay que construir la cultura del respeto. Vamos a trabajar con el Gobierno porque las luchas hay que ir viéndolas desde el principio, a que llegue la mayor cantidad posible y que se cumpla la ley", aseveró el flamante jefe de Gobierno.

Respecto a los conflictos que se podrían generar en los próximos meses por las medidas del gobierno electo de Javier Milei, Macri señaló que "la ciudad es siempre el escenario del conflicto, no tiene que ver si ocurren acá o no hasta un festejo porque también se festejan acá".

"Hay que estar preparados para eso; espero que esa lógica de la extorsión se vaya terminando", aseveró Macri aunque consideró que esa situación "no se va a lograr de una vez".

"Desterrar una cultura del caos no va a ser de un día para el otro", postuló el jefe de Gobierno porteño, quien insistió en que, en el distrito, "se va a aplicar 'el que rompe paga'", con "multas para recuperar los bienes".

Jorge Macri.jpg Jorge Macri define su Gabinete en la Ciudad.

En ese sentido, en el marco de la entrevista que brindó esta mañana, Jorge Macri enfatizó que buscará instalar "ese concepto de que, si te portás bien no es lo mismo que si te portas mal", y postuló: "No podemos naturalizar el desorden. Vivimos en una sociedad que tiene un contrato que hay que respetar. El orden, lejos de limitar, ordena. No es haciendo cada uno que quiere".

Respecto a la coparticipación, Macri expresó su confianza en que el distrito recuperará los fondos que -indicó- "el Gobierno le sacó de manera inconsulta", en referencia al la disputa entre Nación y CABA por el porcentaje de la coparticipación, relacionada con los fondos correspondientes al traspaso de la policía de la órbita de la Nación a la de la ciudad.

Por otro lado, Jorge Macro ratificó su "profundo compromiso con generar un gobierno muy austero" y agregó: "No voy a cambiar los números de la ciudad pero yo tengo mi propio auto, esta lógica que todos tienen que tener auto oficial yo no sé si da vuelta la ecuación pero es un gesto. Todos tenemos que hacer el esfuerzo".

"Hay que reconstruir en la Argentina el premio al esfuerzo. Parecería que el esfuerzo no está del lado de los laburantes; muchas veces se lo llevan los que hacen poco no los que hacen mucho", postuló el jefe de gobierno -que ayer juró en cargo- en declaraciones a radio Continental.