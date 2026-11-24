La metodología del INDEC y la medición de la inflación

La mayoría de los distritos presentó niveles de suba más elevados que el promedio general del país.

Ante una consulta del jefe de la bancada peronista, José Mayans, sobre posibles modificaciones en la medición de la inflación, Santilli defendió el Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC. “El Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional base Diciembre 2016=100 que difunde el INDEC constituye el único indicador oficial de variación de los precios al consumidor de la República Argentina”, sostuvo.

El jefe de Gabinete afirmó que se trata de “un índice robusto, elaborado conforme a estándares internacionales y en el marco de los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas”. Además, explicó que las mejoras metodológicas se evalúan de manera permanente por motivos técnicos, como la disponibilidad de nuevos insumos o la actualización de manuales y clasificadores internacionales. Si se implementan cambios, serán coordinados con los principales usuarios y los organismos del Sistema Estadístico Nacional. Sobre el pedido de Mayans para acceder a documentación interna del organismo, respondió que los informes técnicos, memorandos y comunicaciones internas “no son documentos de carácter público”.

La reducción de empleados públicos

El Gobierno echó a 500 empleados públicos tras el cierre de la secretaría de Vivienda.

El Gobierno informó que entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026 eliminaron más de 21,500 trabajadores en la Administración Pública Nacional, sus organismos descentralizados y otros entes, además de empresas y sociedades del Estado. Según explicó, las bajas se produjeron principalmente por la no renovación de contratos vencidos, jubilaciones y renuncias. “En líneas generales no se llevaron a cabo despidos”, indicó el Ejecutivo.

El informe también detalló que 5.413 agentes se adhirieron a retiros voluntarios. Las mayores reducciones se registraron en la ANSES, con 1.103 empleados menos; el PAMI, con 1.068; y Corredores Viales, con 1.009. En términos fiscales, el Gobierno calculó que la reducción de las dotaciones representa un "ahorro anual" de aproximadamente US$ 3.491 millones, al considerar salarios y costos asociados a cada puesto. Según el documento, ese ahorro es permanente porque los cargos se suprimen y su reposición está restringida.

Financiamiento universitario y bono para jubilados

Habrá otra marcha federal en reclamo por el financiamiento universitario.

Sobre la Ley de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo no precisó cuándo aplicará la recomposición salarial para docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y los fondos para el funcionamiento de las universidades nacionales. Aseguró que cumplió con las instrucciones judiciales y que comenzó a ejecutar la medida cautelar una vez que fue dictada, pero señaló que existe una diferencia de interpretación con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sobre su implementación

“El juez resolvió a favor del CIN. El Gobierno apeló esa decisión, que hoy está pendiente de resolución en la Cámara”, indicó el informe y la misma situación procesal, agregó, alcanza al amparo y a la cuestión de fondo.

En relación con los jubilados, el Gobierno sostuvo que una eventual actualización del bono extraordinario de hasta $70.000 depende del sostenimiento del equilibrio fiscal. La ayuda alcanza a 4.768.749 jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo o menos, y permanece congelada desde marzo de 2024.

El Ejecutivo explicó que se trata de una prestación extraordinaria, no contributiva y asistencial, que no integra el haber previsional ni está alcanzada por el régimen de movilidad. “La determinación de su monto, continuidad o eventual modificación debe analizarse en el marco del equilibrio fiscal y de una administración responsable de los recursos públicos”, señaló.

El reclamo argentino por la explotación petrolera en Malvinas

El proyecto Sea Lion, ubicado en la zona de las islas Malvinas, forma parte de las actividades hidrocarburíferas cuestionadas por la Argentina.

Por último, Santilli ratificó que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se pronunciará el sábado 28 de noviembre sobre el pedido argentino para frenar la explotación petrolera en aguas circundantes a las Islas Malvinas mientras continúe sin resolverse la disputa de soberanía con el Reino Unido.

El jefe de Gabinete también confirmó que están en marcha procedimientos sancionatorios contra 60 personas físicas y jurídicas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona del archipiélago del Atlántico Sur que operan sin autorización argentina. El Gobierno sostuvo que continuará con las acciones legales y diplomáticas para cuestionar esas actividades.