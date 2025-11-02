Diego Santilli: "Es la etapa de estabilización y voy a acompañar para avanzar"

El exdiputado de Juntos por el Cambio marcó un fuerte respaldo a la gestión de Milei al manifestar públicamente su compromiso con los objetivos del Gobierno: “Esta es la etapa de estabilización del país y estoy convencido de que ese es el camino. Si me sumo a esta tarea es para sumar y seguir avanzando”. En declaraciones al canal TN, subrayó: “Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos”.

Embed Gracias Presidente @JMilei por la confianza y por pensar en mí para este desafío.



Lo asumo con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción: la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer… pic.twitter.com/aIetfeEAtG — Diego Santilli (@diegosantilli) November 2, 2025

La incorporación de Santilli refuerza el vínculo político entre La Libertad Avanza y sectores del PRO, una alianza que se fortaleció tras las elecciones legislativas de Buenos Aires, donde el oficialismo obtuvo una victoria clave frente a Fuerza Patria. “Lo que pasó el otro domingo es un apoyo que le dio la sociedad al presidente Milei”, evaluó el flamante ministro.

Segunda etapa del Gobierno

El nuevo titular de la cartera del Interior asumirá un rol estratégico en la segunda etapa del Gobierno, focalizada en la articulación con provincias y gobernadores para garantizar los acuerdos necesarios que permitan la aprobación de las reformas estructurales del Ejecutivo. “Venimos de hacer un acuerdo en conjunto con el PRO y un trabajo muy fuerte. Ahora tenemos que seguir por ese camino”, agregó Santilli.

La salida de Catalán abrió paso al desembarco del exvicejefe de Gobierno porteño, que llega con el desafío de tender puentes políticos tras el reciente recambio legislativo. Su nombramiento es parte del proceso de reconfiguración del Gabinete impulsado por Milei, que busca afianzar la gobernabilidad de cara a los próximos meses.