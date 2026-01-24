Diego Valenzuela dirigirá la nueva Agencia de Migraciones

El actual senador provincial y ex intendente de Tres de Febrero se prepara así para dar un salto estratégico en su carrera política. La designación se oficializaría en los próximos días y prevé que el nuevo organismo tenga rango de secretaría, con mayor autonomía operativa y un rol central en el control migratorio y de fronteras.

El movimiento generó impacto en la Legislatura bonaerense, ya que Valenzuela solicitó licencia poco tiempo después de haber jurado como legislador. La decisión sorprendió incluso dentro de su propio espacio político y reconfigura el mapa interno del Senado provincial.

Según trascendió, su desembarco en el Ejecutivo nacional fue promovido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a la funcionaria del área Alejandra Monteoliva, quienes impulsaron su perfil para encabezar una de las áreas sensibles de la agenda del Gobierno.

Valenzuela cuenta con un fuerte anclaje territorial en el conurbano bonaerense. Gobernó el municipio de Tres de Febrero desde 2015 y fue reelegido en 2019 y 2023, consolidando una gestión con alto respaldo electoral. Si bien su trayectoria política se inició en el PRO, en los últimos años fue construyendo un perfil propio que lo acercó al oficialismo libertario.

Ese acercamiento se profundizó durante la campaña presidencial y en los primeros meses de gestión de Javier Milei, período en el que Valenzuela se convirtió en uno de los principales interlocutores entre el Gobierno nacional y los intendentes del Gran Buenos Aires.

El vínculo entre Valenzuela y Milei tiene además un componente personal. Ambos compartieron estudios de economía en la Universidad de Belgrano hace más de tres décadas, una relación que se mantuvo en el tiempo y que hoy se traduce en una relación política de confianza dentro del oficialismo.

La creación de la nueva Agencia Nacional de Migraciones se da en un contexto de redefinición profunda de la política migratoria. Desde la Casa Rosada impulsan reformas orientadas a endurecer los controles sobre el ingreso y la permanencia de extranjeros, con un fuerte énfasis en la seguridad, la prevención de delitos transnacionales y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización.

Con este nombramiento, Diego Valenzuela se posiciona como una de las figuras bonaerenses con mayor proyección dentro del gabinete de Javier Milei, al quedar al frente de un área estratégica y de alta sensibilidad política.