Diputados confirmó que debatirá el endeudamiento y la emergencia en discapacidad

La oposición buscará avanzar con proyectos sobre deudas familiares y ratificar la Ley de Emergencia en Discapacidad, mientras el oficialismo negocia para evitar el quórum.
La Cámara de Diputados confirmó la convocatoria a una sesión especial para el próximo miércoles a las 12:00, solicitada por distintos bloques de la oposición para avanzar con proyectos, un destinado a aliviar la situación de endeudamiento de las familias y el segundo, ratificar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que garantiza el dinero a los prestadores de personas vulnerables.
La convocatoria fue formalizada por el secretario parlamentario, Adrián Pagán, y abre una nueva etapa de negociaciones entre los distintos bloques para determinar si la oposición consigue reunir el número de legisladores necesario para iniciar la sesión.
El principal desafío para los bloques opositores será mantener la mayoría que logró construir durante la última sesión, cuando reunió 133 votos para impulsar el tratamiento de estas iniciativas.
Además de la sesión, los legisladores deberán definir cuáles de los numerosos proyectos presentados sobre endeudamiento serán incluidos en los pedidos de emplazamiento a las comisiones. Según la información difundida, existen alrededor de medio centenar de iniciativas con distintos giros parlamentarios.
Entre los diputados que participan de las conversaciones opositoras se encuentran Germán Martínez, Myriam Bregman, Juan Grabois, Marcela Pagano, Pablo Juliano, Maximiliano Ferraro, Natalia de la Sota, Nicolás Massot y Agustín Rossi, entre otros.
El objetivo es conseguir que las comisiones correspondientes comiencen a tratar los proyectos y evitar que las iniciativas queden demoradas dentro del proceso legislativo.
Mientras tanto, La Libertad Avanza busca evitar que la sesión alcance el quórum necesario para comenzar y para eso, el oficialismo negocia con sectores que en otras oportunidades acompañaron sus iniciativas.
Por eso, en paralelo, el oficialismo impulsó una reunión de la Comisión de Finanzas, presidida por Santiago Pauli, para analizar 35 proyectos relacionados con el endeudamiento. La estrategia fue cuestionada por la oposición, que sostiene que ese encuentro tendrá carácter informativo y no estaría destinado a emitir dictámenes.
Desde los sectores opositores definieron esta maniobra como una forma de quitarle fuerza a la convocatoria del miércoles. "La trampa", plantearon, es que la comisión no tendría como objetivo inmediato producir un dictamen que permita llevar los proyectos al recinto.
El oficialismo intentará convencer a legisladores que acompañaron el debate anterior pero no firmaron el pedido de sesión, entre ellos tres diputados del bloque Independencia y legisladores radicales que se abstuvieron.
También buscará sostener el respaldo de cuatro representantes de Provincias Unidas que habitualmente acompañan al Gobierno.
La Comisión de Finanzas continuará este martes a las 15:00 con el debate de los proyectos y contará con la participación de invitados propuestos por los bloques opositores.
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