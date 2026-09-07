Diputados confirmó que debatirá el endeudamiento y la emergencia en discapacidad

Entre los diputados que participan de las conversaciones opositoras se encuentran Germán Martínez, Myriam Bregman, Juan Grabois, Marcela Pagano, Pablo Juliano, Maximiliano Ferraro, Natalia de la Sota, Nicolás Massot y Agustín Rossi, entre otros.

El objetivo es conseguir que las comisiones correspondientes comiencen a tratar los proyectos y evitar que las iniciativas queden demoradas dentro del proceso legislativo.

El recinto de la Cámara de Diputados volverá a concentrar las negociaciones entre oficialismo y oposición.

Mientras tanto, La Libertad Avanza busca evitar que la sesión alcance el quórum necesario para comenzar y para eso, el oficialismo negocia con sectores que en otras oportunidades acompañaron sus iniciativas.

Por eso, en paralelo, el oficialismo impulsó una reunión de la Comisión de Finanzas, presidida por Santiago Pauli, para analizar 35 proyectos relacionados con el endeudamiento. La estrategia fue cuestionada por la oposición, que sostiene que ese encuentro tendrá carácter informativo y no estaría destinado a emitir dictámenes.

Desde los sectores opositores definieron esta maniobra como una forma de quitarle fuerza a la convocatoria del miércoles. "La trampa", plantearon, es que la comisión no tendría como objetivo inmediato producir un dictamen que permita llevar los proyectos al recinto.

El oficialismo intentará convencer a legisladores que acompañaron el debate anterior pero no firmaron el pedido de sesión, entre ellos tres diputados del bloque Independencia y legisladores radicales que se abstuvieron.

También buscará sostener el respaldo de cuatro representantes de Provincias Unidas que habitualmente acompañan al Gobierno.

La Comisión de Finanzas continuará este martes a las 15:00 con el debate de los proyectos y contará con la participación de invitados propuestos por los bloques opositores.