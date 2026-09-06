Victoria Villarruel reclamó una reforma impositiva para el campo

La vicepresidenta Victoria Villarruel reclamó al Ejecutivo que impulse una reforma tributaria destinada a beneficiar a quienes producen.
La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a diferenciarse de la Casa Rosada y reclamó al gobierno de Javier Milei una reforma impositiva que “premie al que produce”, además de políticas destinadas a fortalecer la actividad económica y mejorar la infraestructura en el interior del país.
El planteo tuvo lugar durante la inauguración de la 74ª Exposición Rural de Chivilcoy, donde Villarruel compartió el acto con el intendente Guillermo Britos y la presidenta de la entidad organizadora, Yamila Farrell.
Ante productores agropecuarios, la titular del Senado sostuvo que la Argentina debe discutir “seriamente” su esquema tributario y dirigió un mensaje directo al Ejecutivo.
“Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”, afirmó luego de reclamar un sistema que beneficie “al que produce, al que invierte y al que genera trabajo”.
Villarruel también puso el foco en las dificultades de infraestructura que atraviesan las zonas productivas y enumeró entre las prioridades los caminos rurales, las rutas, la conectividad y el acceso a la energía.
Si bien sostuvo que el Estado “no debe reemplazar al productor”, advirtió que tampoco puede desentenderse de generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad.
La Vicepresidenta vinculó además una mayor producción con la generación de empleo y divisas. En ese marco, señaló que “la verdadera transformación ocurre cuando el trabajo se convierte en un salario digno” que permita a las familias sostenerse y ahorrar.
También reclamó generar oportunidades para los jóvenes en las localidades del interior y evitar así el desarraigo hacia los grandes centros urbanos.
La intervención de Villarruel sumó un nuevo capítulo a sus diferencias con el Ejecutivo. Esta vez, eligió un escenario ligado directamente al sector agropecuario para reclamar cambios tributarios e inversión en infraestructura y volver a exhibir un perfil político propio frente a la Casa Rosada.
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