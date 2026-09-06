Victoria Villarruel reclamó una reforma impositiva para el campo

Salario digno

Villarruel también puso el foco en las dificultades de infraestructura que atraviesan las zonas productivas y enumeró entre las prioridades los caminos rurales, las rutas, la conectividad y el acceso a la energía.

Si bien sostuvo que el Estado “no debe reemplazar al productor”, advirtió que tampoco puede desentenderse de generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad.

La Vicepresidenta vinculó además una mayor producción con la generación de empleo y divisas. En ese marco, señaló que “la verdadera transformación ocurre cuando el trabajo se convierte en un salario digno” que permita a las familias sostenerse y ahorrar.

También reclamó generar oportunidades para los jóvenes en las localidades del interior y evitar así el desarraigo hacia los grandes centros urbanos.

La intervención de Villarruel sumó un nuevo capítulo a sus diferencias con el Ejecutivo. Esta vez, eligió un escenario ligado directamente al sector agropecuario para reclamar cambios tributarios e inversión en infraestructura y volver a exhibir un perfil político propio frente a la Casa Rosada.