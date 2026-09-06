Después de 53 años, el peronismo vuelve a gobernar Marcos Juárez

Germán Font se impuso con el 46% de los votos y superó por 25 puntos a Pedro Dellarossa, en una elección con una participación del 63% del padrón.
Germán Font fue electo intendente de Marcos Juárez y el peronismo volverá a gobernar la ciudad después de 53 años. Con más del 90% de las mesas escrutadas, el candidato de la lista de unidad alcanzaba el 46% de los votos y le sacaba una diferencia de 25 puntos a Pedro Dellarossa, quien reunía cerca del 20%.
El resultado representó un triunfo contundente para el espacio peronista, que consiguió recuperar el municipio luego de más de cinco décadas. Font recibió las felicitaciones por su elección y los deseos de éxito para la nueva etapa al frente de la ciudad, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
La lista ganadora también llevó a Jorge Brunori como candidato a concejal por el Frente Renovador, quien logró acceder al Concejo Deliberante tras el resultado electoral. Además, hubo reconocimientos para Diego Heredia y el equipo que trabajó en la conformación de la lista de unidad, bajo el mensaje “La unidad es el camino”.
En tercer lugar terminó Gerardo Pasquali, de Marcos Juárez Despierta, quien representó a la Unión Cívica Radical y al Partido Demócrata y obtuvo el 16,87% de los votos. En total, 24.806 personas estaban habilitadas para votar, aunque la participación fue del 63%, un nivel considerado bajo para la elección municipal.
comentar