Después de 53 años, el peronismo vuelve a gobernar Marcos Juárez

Germán Font se impuso con el 46% de los votos y superó por 25 puntos a Pedro Dellarossa, en una elección con una participación del 63% del padrón.

Germán Font fue electo intendente de Marcos Juárez y el peronismo volverá a gobernar la ciudad después de 53 años. Con más del 90% de las mesas escrutadas, el candidato de la lista de unidad alcanzaba el 46% de los votos y le sacaba una diferencia de 25 puntos a Pedro Dellarossa, quien reunía cerca del 20%.