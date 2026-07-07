Milei, tras el triunfo de la Selección ante Egipto: "Vamos Argentina carajo...!!!"

"ESTOY LOCO DE FELICIDAD"



El mensaje de Javier Milei a la Selección tras su victoria ante Egipto.



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“Lo que es importante destacar de este grupo es que no se dio por vencido en ningún momento, siguió peleando y buscando y eso es un ejemplo a seguir”, resaltó.

Tras afirmar que “no hay que rendirse nunca”, Milei remarcó: “Cuando ya nos daban por muertos, resurgimos, renacimos y hemos podido revertir esta situación. Es una felicidad enorme y la repu… madre, ¿por qué tenemos que sufrir tanto?”.

Consultado sobre si se había emocionado con la victoria, Milei respondió: “Sí, me emocione hasta las pelotas”. “Los felicito, los amo y estoy como loco de felicidad”, dijo sobre el equipo argentino.

Javier Milei disfónico con Alejandro Fantino en una nueva entrevista sin concesiones pic.twitter.com/XwAHsX7nMk — minutouno (@minutounocom) July 7, 2026

Pero no fue la única manifestación del mandatario. Minutos después de esa intervención, el jefe de Estado habló con su amigo Alejandro Fantino en un canal de streaming.

"Estoy con mi hermana, sufrí como la puta madre. Fue muy fuerte. La remontada del final... fue impresionante. La Argentina fue más, jugó mejor", planteó con voz ronca.

"El arquero de ellos la rompió, fue el mejor. Impresionante. Pero Argentina no se rinde, fue histórico, es increíble. Se puso de pie", añadió.