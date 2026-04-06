Créditos del Nación: presentan dos denuncias penales por préstamos a funcionarios

La defensa del Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo aseguró durante la noche del domingo que los créditos “fueron otorgados bajo las mismas condiciones que rigen para cualquier cliente”, con respaldo y capacidad de repago comprobables.

pettovello-1200jpg Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Sin embargo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi tras conocerse que había accedido a un crédito hipotecario cercano a los $420 millones.

Según trascendió, la decisión no estuvo vinculada a la legalidad del préstamo, sino a criterios de austeridad dentro de la gestión.

Mientras avanza la investigación judicial, el Gobierno trabaja en una respuesta formal que presentará en los tribunales.