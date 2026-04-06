Créditos del Nación: presentan dos denuncias penales por préstamos a funcionarios

Dos presentaciones penales apuntan a presuntas irregularidades en préstamos a funcionarios y legisladores. El Gobierno defendió la legalidad de las operaciones.
Dos denuncias penales por el otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo quedaron radicadas en la Justicia y abrieron un nuevo frente de conflicto para el Gobierno, que ya prepara su estrategia de defensa.
Las presentaciones ingresaron en los juzgados federales de los Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti, y ambas buscan determinar si existieron irregularidades, trato preferencial o conflictos de interés en la adjudicación de préstamos por montos millonarios.
La primera denuncia, apunta contra el ex presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y el superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet, y apunta a posibles delitos como administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La segunda, además de Tillard, incluye a funcionarios y legisladores beneficiados. Busca determinar si hubo trato preferencial o conflictos de interés en los créditos. Entre los señalados figuran Federico Furiase, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y los legisladores libertarios Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.
El ministro de Economía, Luis Caputo aseguró durante la noche del domingo que los créditos “fueron otorgados bajo las mismas condiciones que rigen para cualquier cliente”, con respaldo y capacidad de repago comprobables.
Sin embargo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi tras conocerse que había accedido a un crédito hipotecario cercano a los $420 millones.
Según trascendió, la decisión no estuvo vinculada a la legalidad del préstamo, sino a criterios de austeridad dentro de la gestión.
Mientras avanza la investigación judicial, el Gobierno trabaja en una respuesta formal que presentará en los tribunales.
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