Diputados se apresta a aprobar el nuevo régimen para las zonas frías

La readecuación de zona fría, en debate

El proyecto de ley de readecuación del régimen de "zona fría" tiene como eje central la reducción del alcance geográfico del esquema de subsidios por consumo de gas, acotando el beneficio a hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna, consideradas de frío extremo.

Los objetivos que persigue la iniciativa, de acuerdo a la letra del proyecto, son "la reducción del déficit fiscal, la normalización financiera del sistema energético y ordenamiento de las cuentas públicas".

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Con el nuevo régimen de zona fría del Gobierno, según especificó la semana pasada la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, perderán el subsidio 1.600.000 usuarios, mientras que lo conservarán 1.800.000 de usuarios inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), quienes tendrán un "descuento superior al 75%" sobre el consumo de gas en los meses de invierno.

Además, incorpora dentro del esquema de subsidios la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.

Para completar el quórum de 129 voluntades sorprendió la colaboración de la radical monobloquista Karina Banfi (quien se había pronunciado fervorosamente en contra de los cambios a la ley de zona fría), así como de las diputadas de Provincias Unidas María Inés Zigarán y Lourdes Arrieta, y de la neuquina Karina Maureira.

"Este gobierno vino a robarnos todo", aseguró el peronista Jorge Araujo en el debate por la modificación del régimen de zonas frías. "El Presidente no está bien psíquicamente, es un borderline", denunció Araujo, al tiempo que aclaró que es médico psiquiatra.

"Hay un doble estándar inadmisible con la motosierra", apuntó el socialista Esteban Paulón y adelantó su voto negativo a la modificación de Zonas Frías.

"Este proyecto le saca a los pobres para darle a los ricos", cuestionó el diputado Fernando Brugge de Provincias Unidas en el debate por la modificación del régimen de zonas frías.

"La factura de gas de los patagónicos va a aumentar entre un 40% y un 60%", apuntó el neuquino Pablo Todero en el debate por la modificación del régimen de zona fría en Diputados. "Es mentira que no afecta a la patagonia", remarcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiputadosAR/status/2057195040019972189&partner=&hide_thread=false | @LuqueJuanPablo: “No es lo mismo calefaccionarse en la meseta de Chubut que en la cordillera neuquina. O hacerlo en Santiago del Estero, Formosa, La Rioja o Ushuaia. No es cierto que se va a tener en cuenta a los sectores vulnerables”. pic.twitter.com/BI2B2kXzSK — Diputados Argentina (@DiputadosAR) May 20, 2026

"Esto va a generar un retroceso muy grande al federalismo del país", aseguró el peronista Juan Pablo Luque. "No es cierto para nada lo que plantea el oficialismo", remarcó el diputado chubutense en el debate sobre la modificación.

"Un subsisdio indiscriminado no es justicia social, es mala administración", señaló el diputado libertario Facundo Correa Llano. "Lo que se hace es corregir la expansión irresponsable que se dio en 2021, en pleno año electoral", agregó. "Hoy se subsidia solo a los que los necesitan", indicó.