Julián Álvarez es el peor intendente de la provincia de Buenos Aires, según una encuesta

La investigación fue realizada del 11 al 15 de mayo pasado, en 24 municipios del GBA con una muestra de 14.750 casos y un margen de error (+ -) del 3 al 4 por ciento.

Ranking de intendente mayo 2026

Los mejores

Julián Méndez -de San Miguel- encabezó la tabla con un diferencial de imagen de +26,5 puntos, producto de un 61,3% de imagen positiva y un 34,8% de negativa. En el segundo lugar apareció Leo Nardini -de Malvinas Argentinas-, con +25,2 puntos, luego de registrar 60,1% de valoración positiva y 34,9% de negativa. El podio lo completó Federico Otermín, de Lomas de Zamora, con un diferencial de +22,6 puntos.

Entre los ocho intendentes mejor posicionados también quedaron Federico Achával, de Pilar, con +21,3; Fernando Gray, de Esteban Echeverría, con +17,3; Juan José Fabiani, de Almirante Brown, con +15,1; Gastón Granados, de Ezeiza, con +14,6; y Julio Zamora, de Tigre, que se ubicó octavo con un diferencial de +13,2 puntos, a partir de un 55,6% de imagen positiva y un 42,4% de negativa.