Carlos Montoya es el director regional de Buenos Aires – La Pampa en el Senasa y, en sus redes sociales, lanzó este mensaje en el que se presenta como "productor argentino", omitiendo su cargo. El video fue publicado en su Facebook y, rápidamente, se viralizó. Sin embargo, en menos de seis horas lo borró.

ADEMÁS:

El empresario Daniel Vila denunció que el presidente Mauricio Macri lo presionó judicialmente

Más allá de esta situación, se puede ver cómo Montoya –mientras maneja su vehículo- indica: "Vi muchísimos carteles de Kicillof por toda la Ruta 5. Más de cuarenta, no he visto uno solo de Vidal. Sí vi cuatro de Urtubey. Ahora, a mí si me quieren poner un cartel en frente del campo, si los veo los cago a tiros".

En ese mismo video se puede escuchar que agregó: "Si ya veo un cartel puesto lo saco rápido. Dura menos que un pedo en una canasta. Lo hago mierda".

Finalmente, sentenció: "No quiero pensar que esos que tienen los carteles pegados los apoyan, no quiero pensarlo porque me da vergüenza de productores agropecuarios que puedan apoyar a Kicillof y a Cristina".