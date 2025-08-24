Duro mensaje desde Santa Fe: "Si no hay cadáveres en la calle, es por los gobernadores"

Para Gisela Scaglia “si no hay cadáveres en la calle es porque los gobernadores estamos sosteniendo lo que el Gobierno nacional abandonó”.

La dirigente enumeró áreas sensibles que, según su visión, han sido desatendidas por la administración central: “Tratamientos oncológicos, comedores, escuelas… todo eso lo estamos sosteniendo desde las provincias”, advirtió.

La vicegobernadora también se refirió al futuro político del espacio Provincias Unidas, que reúne a mandatarios provinciales con aspiraciones de mayor protagonismo nacional.

“Este espacio abre la puerta a algo mucho más grande: la Presidencia de la Nación para alguno de los gobernadores”, sostuvo, en lo que fue leído como una señal de que el armado podría proyectarse hacia 2027.

Con un tono desafiante, Scaglia aseguró que “venimos a hacer cosas difíciles y que den resultado”, marcando distancia con la gestión nacional y posicionando a Provincias Unidas como una alternativa con vocación de poder.

