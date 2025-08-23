Maximiliano Pullaro desafió a Milei: "En el Congreso se necesitan votos, no vetos"

“En el Congreso de la Nación hacen falta votos y no vetos, acuerdos estratégicos que le permitan a la Argentina salir adelante”, afirmó el mandatario durante el acto por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el que compartió escenario con el Presidente.

Pullaro planteó que el país atraviesa un momento bisagra: “Es un momento importante para la República Argentina, en el que tenemos que generar certeza, sensatez y certidumbre”, subrayó.

El gobernador destacó los avances en materia de inflación logrados en los últimos meses, aunque advirtió que eso no alcanza para consolidar la recuperación. “La gente y los mercados no quieren volver atrás, no quieren que vuelva el populismo ni el kirchnerismo: quieren mirar hacia adelante”, sostuvo.

En ese marco, reclamó que las reformas estructurales que busca impulsar Milei se hagan sobre la base de consensos amplios en el Congreso y no a través de imposiciones.

Críticas de Maximiliano Pullaro a la política de obra pública

Otro de los puntos en los que Pullaro marcó diferencias fue el de la infraestructura. Cuestionó la decisión del Gobierno nacional de reducir al mínimo la inversión en obra pública.

“Nación se ha corrido de la obra pública con la máxima de que es corrupción; pero en Santa Fe demostramos, en estos 20 meses, con un plan muy ambicioso, que se pueden hacer obras sin ninguna sospecha”, enfatizó.

El mandatario provincial pidió además que el Ejecutivo nacional se haga cargo de las obras iniciadas y, en particular, de las rutas nacionales. “Están cada vez peor, y son vitales para el desarrollo productivo del país”, alertó.

Equilibrio fiscal y desarrollo

Pullaro reconoció la importancia del ordenamiento de las cuentas públicas, pero advirtió que esa política debe estar acompañada por un programa de crecimiento. “El equilibrio fiscal está bien, pero debe ser superado con políticas de desarrollo productivo”, planteó.

El gobernador santafesino, que se muestra como una de las voces opositoras con mayor proyección dentro de Juntos por el Cambio, volvió a dejar en claro su estrategia: respaldar algunas medidas del oficialismo pero al mismo tiempo marcarle al Presidente que la gobernabilidad requiere acuerdos y consensos.