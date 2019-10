POPULAR: ¿Qué balance realizan sobre las PASO?

Eduardo Bucca: Llegamos a una elección de PASO donde a los argentinos se les contó el cuento de la polarización y de la paridad, realmente quedó claro que no fue así. Lo que quedó claro es que (Mauricio) Macri fracasó en las políticas públicas, lo vemos cuando hacemos análisis de los indicadores, por dar un ejemplo, tenemos un 63% de niños pobres en el conurbano. Macri ha marcado su techo, con todo lo que ha ocurrido después ese lunes con una corrida importante, una nueva devaluación que impactó sobre los precios generales, fundamentalmente sobre los alimentos y nada de eso ha hecho que Macri pueda volver a recuperar expectativas de cara a octubre y eso nos pone a nosotros, Consenso Federal, como una alternativa realmente superadora y eso es lo que estamos buscando.

P: ¿Como ven el plano provincial en cuanto a la polarización entre Vidal y Kicillof?

EB: Yo lo que no veo son propuestas, entonces a lo que apelo cada vez que recorro la provincia es poder expresarme. A veces no tenemos el nivel de alumbramiento que tienen los polos que justamente hacen de la polarización un negocio para invisibilizar otras fuerzas. Ahora, yo no escucho hablar en la provincia de vivienda, yo he propuesto la modernización del instituto de la vivienda, que es un problema real, concreto, 1.600.000 de personas no tienen vivienda. No escucho hablar de salud, no tenemos un registro de cáncer, una de las principales causas de muerte. Es muy difícil escuchar hablar a los candidatos de futuro cuando en definitiva tenemos un problema tan enorme en la actualidad que es el hambre, no solo en la población en general, si no en los más indefensos como son los niños.

P: ¿Cómo definirías el gobierno de María Eugenia Vidal?

EB: Fue la pérdida de una gran oportunidad. Yo creo que cuando a uno lo eligen, yo fui dos veces intendente de Bolívar, mis vecinos me dieron la oportunidad de tomar grandes decisiones y de construir en conjunto, que perfil de ciudad queríamos. Hoy la provincia de Buenos Aires no tiene definido un perfil de qué provincia queremos a partir de la diversidad que tiene la misma, con tanta fortaleza, tan extensa. El gobierno de Vidal es un estado que claramente hoy no está presente, que tiene las prioridades patas para arriba, hoy la gobernadora pone más plata en marketing que en producción, que en educación y salud, entonces creo que ordenando las prioridades la provincia se puede poner en marcha recuperando la identidad y la autonomía.

P: ¿Qué le puede ofrecer la candidatura de Roberto Lavagna al país?

EB: Estamos convencidos de tener al mejor candidato a presidente que pueden tener los argentinos en esta circunstancia que es Roberto Lavagna, porque tiene sobre su espalda la experiencia de haber atravesado una situación muy compleja, muy difícil como fue la de 2002 y porque viene a hacer su último aporte a la patria. Puede ser un cambio histórico para la Argentina, tener un presidente que no está pensando en cómo reelegir dentro de cuatro años, sino como construir una verdadera unidad nacional y del minuto uno trabajar por resolver los problemas que fundamentalmente son económicos desde hace muchos años en la argentina y que evidentemente no se le encuentra solución, sino por lo contrario se vienen profundizando.

P: ¿Cómo vienen trabajando la campaña?

EB: No podemos dejar de ver la situación que atraviesa el país que repercute en la provincia. Nosotros queremos tener el tiempo y la oportunidad de hablar de políticas de estado de mediano y largo plazo, que en definitiva son las que nos van a sacar adelante. Yo soy médico y veo como el país está sangrando, la provincia está sangrando y hay que hacer un ‘taponaje’ para evitar la sangría. Necesitamos recuperar los tejidos de esa cirugía para poder sanar a la Argentina y eso significa poner en marcha la economía, entonces a nosotros ir al lado de Lavagna nos simplifica mucho la situación. Hay que recuperar el consumo, el poder adquisitivo y al mismo tiempo, poner en marcha la inversión y la producción

P: ¿Tras las PASO, Consenso Federal apunta a llegar al ballotage?

EB: Nosotros estamos trabajando para transformarnos en la segunda fuerza el 27 octubre, Macri perdió, no tiene posibilidad de ser competitivo en octubre, menos de ingresar a un ballotage. Por lo cual es la opción Lavagna.

P: ¿De ser electo el 27 de octubre, cuáles serían las políticas que deberían implementarse a corto plazo?

EB: Hay que atender rápidamente a los más desprotegidos, los niños y los adultos mayores, para esto implementaría el programa de los ‘1000 días’, algo que ya se lo he enviado a la gobernadora Vidal y no tuve respuesta. Porque cuando hablamos de malnutrición, a los chicos les estamos condenando no solo el presente, sino el futuro. Es algo absolutamente urgente. También hay que crear un banco de drogas y medicamentos, especialmente oncológicos, para las personas con enfermedades crónicas. Hay que alumbrar el sector productivo, hemos propuesto cambiar y hacer modificaciones en el banco provincia, hoy tiene una mirada financiera, que está siendo utilizado para cubrir el déficit de la provincia. Nosotros estamos proponiendo un banco provincia con rostro productivo, pyme, con intervención del gobierno provincial para flexibilizar la inversión y la posterior puesta en marcha de la economía en la provincia de buenos aires

Hay que apuntar a la educación, que sin lugar a duda la estamos pensando de una manera regional, en el interior apostar a esas carreras universitarias y terciarias que justamente promueve la generación de recursos humanos que vayan a darle valor agregado a los productos primarios. Recuperar las escuelas técnicas y agropecuarias

P: ¿Qué le dirías a un votante para que los elija como opción?

EB: La forma de pedir el acompañamiento es contándole que podemos hacer en la provincia con todos los recursos que tenemos y fundamentalmente apelando al voto racional, porque el 28 de octubre la vida continua. Hay una enorme oportunidad con un excelente candidato como es Roberto Lavagna y fundamentalmente la oportunidad de hacer un gran acuerdo nacional que trascienda a los partidos políticos para salir de esta situación que tan difícil es.

La provincia de buenos aires tiene que dejar de ser gobernada por delegados de Capital Federal, esto hace mucho tiempo que viene ocurriendo y tiene una correlación enorme con la gestión. La provincia de buenos aires, no solamente como gobernador, sino también los equipos, tiene que ser bonaerenses y gobernar en la provincia de Buenos Aires y no desde oficinas desde Capital Federal