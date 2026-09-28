El abogado de Fernando Cerimedo dice que podría quedar en libertad antes de fin de año

Cerimedo fue detenido el 21 de agosto por la investigación vinculada con el ataque a tiros sufrido por Beller días antes en Santa Cruz. A comienzos de septiembre lo trasladaron a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, donde deberá cumplir seis meses de prisión preventiva en el marco de la causa por el presunto intento de asesinato de su expareja y otra por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese sentido, Castro Bianchi salió a criticar las declaraciones de Beller y consideró que la mujer "tuvo muchos contradicciones". Además, dijo que deberá acreditar que fue Cerimedo quién filtró los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, los cuales dejaron entrever una supuesta red de corrupción, pago de coimas, direccionamiento de contratos y sobreprecios millonarios en ese organismo.

En tanto, el letrado denunció que "las condiciones del lugar" donde se encuentra detenido su defendido "no son las mejores" y sostuvo el consultor político "no tiene miedo a la verdad".