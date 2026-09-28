El abogado de Fernando Cerimedo dice que podría quedar en libertad antes de fin de año

En el programa que conduce Alfredo Scoccimarro por Radio del Plata, el letrado sostuvo "gente del gobierno traicionó" al consultor político detenido en Bolivia. Calificó a Javier y Karina Milei como "los hermanos Macana".
El consultor político Fernando Cerimedo, que se encuentra detenido en Bolivia por presunta tentativa de homicidio contra su expareja Nadia Beller, podría quedar en libertad antes de fin de año, según dijo este lunes su abogado defensor.
En declaraciones al programa 'Mesa Chica' que conduce Alfredo Scoccimarro por Radio del Plata, el letrado expresó sus "expectativas de que Cerimedo recupere su libertad en noviembre".
El abogado Yamil Castro Bianchi definió a Javier y Karina Milei como "los hermanos Macana" y dijo que "gente del gobierno argentino traicionó" al consultor político, por lo que "tiene temor de lo que puede contar".
Según el registro de visitas de la Casa Rosada, el exasesor del libertario visitó al menos 12 veces durante 2024 la sede de Balcarce 50. En dos de esas oportunidades se dirigió a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.
Cerimedo fue detenido el 21 de agosto por la investigación vinculada con el ataque a tiros sufrido por Beller días antes en Santa Cruz. A comienzos de septiembre lo trasladaron a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, donde deberá cumplir seis meses de prisión preventiva en el marco de la causa por el presunto intento de asesinato de su expareja y otra por presunto enriquecimiento ilícito.
En ese sentido, Castro Bianchi salió a criticar las declaraciones de Beller y consideró que la mujer "tuvo muchos contradicciones". Además, dijo que deberá acreditar que fue Cerimedo quién filtró los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, los cuales dejaron entrever una supuesta red de corrupción, pago de coimas, direccionamiento de contratos y sobreprecios millonarios en ese organismo.
En tanto, el letrado denunció que "las condiciones del lugar" donde se encuentra detenido su defendido "no son las mejores" y sostuvo el consultor político "no tiene miedo a la verdad".
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