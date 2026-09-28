Causa Maradona: expectativa por la nueva declaración de Leopoldo Luque

El médico está acusado de homicidio simple con dolo eventual.

También fue señalado por ignorar las advertencias sobre la salud de Maradona que le hicieron llegar las hijas y otros allegados del exfutbolista y por descuidar la salud cardíaca del 'Pelusa' desde su rol de médico de cabecera.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años en una vivienda a las afueras de Buenos Aires en la que recibía cuidados domiciliarios.

Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de medicina privada Swiss Medical, es otra de las acusadas que declarará este martes.

Una de los principales acusaciones en no haber gestionado correctamente los equipos y profesionales que, según pruebas exhibidas, habían sido solicitados para la atención domiciliaria del exfutbolista.

Además, durante el juicio se acusó a Forlini prohibió al equipo de enfermería contactar a los médicos del 'Diez'.

También que tenía conocimiento de que Maradona sufría de taquicardia la noche anterior a su muerte, algo que le fue comunicado a través de un grupo de WhatsApp del que no participaban los médicos del exfutbolista, y que no hizo nada al respecto.

Por las evidencias acumuladas en su contra, Luque y Forlini son los principales acusados del juicio, que tras 43 audiencias celebradas, en las que se oyeron 75 testimonios, se encuentra en su recta final. Está previsto que los alegatos de las seis querellas y las siete defensas comiencen el 6 de octubre.

Además de Luque y Forlini, son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el médico clínico Pedro Di Spagna; todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.