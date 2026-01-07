Javier Milei volverá a Córdoba y estará presente en el Festival de Jesús María

El líder de La Liberad Avanza no dará el presente en la apertura que tendrá lugar este jueves, tal como tenía previsto. Sí lo hará dos días antes del cierre, en una jornada en la que tendrá al folklorista Chaqueño Palavecino como artista principal.

Además del citado folklorista, se espera la participación de artistas como El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

En la edición del 2025 de la tradicional cita folklórica, la vicepresidenta Victoria Villarruel había asistido a una de las jornadas del encuentro. "Acá me siento cordobesa, me tratan con mucho amor", dijo en aquel momento.

A través de su cuenta de X, el libertario había anticipado el viaje a la provincia mediterránea. Incluso, adelantó que protagonizará una visita a la provincia de Buenos Aires.

“Javo, ¿cuál va a ser la próxima provincia que vas a visitar?”, consultó uno de sus seguidores, a lo que Milei respondió: “1) Córdoba 2) PBA”.

Prepara su visita a Mar del Plata y Davos

En la agenda de Milei, el lugar elegido en Buenos Aires será la ciudad balnearia de Mar del Plata, donde estuvo en noviembre pasado. Algunas versiones aseguran que irá a ver el espectáculo de Fátima Florez, su expareja.

Milei tiene previsto viajar en el mes de enero para una actividad abierta al público, aunque aún no se definió si se haría en un teatro o en la calle.

En enero, el jefe de Estado también tiene confirmada su participación en el Foro Económico de Davos del 18 al 23 de este mes. Según informaron fuentes oficiales a este medio, Milei viajará el 18 hacia el continente europeo.

El evento reúne en la ciudad Suiza a los principales empresarios del mundo, líderes políticos y referentes de opinión, entre otras personalidades.