El blue bajó a $145 y volvieron a caer las reservas

La baja del blue no fue acompañada por otros segmentos, al punto que el dólar que surge de las operaciones de contado con liquidación superó su cotización para ubicarse en $145,68,en tanto que el dólar bolsa o MEP cerró en $135,10.

En la jornada, las entidades financieras siguieron ajustando sus soportes informáticos para adecuarlos a las exigencias del Banco Central, que tras el acuerdo con la ANSeS pasó a disponer de la lista de beneficiarios de planes sociales que no podrán comprar moneda extranjera.

El lunes, todo listo

Al respecto, voceros de diferentes bancos expresaron que para el lunes 28 de septiembre ya estarán listos para la operatoria, de manera tal que una vez que comience octubre no haya inconvenientes para determinar quién puede acceder a la compra de dólares, así como las deducciones, en caso de existir, de compras con tarjetas de crédito y débito, que están incluidas dentro del tope de US$ 200 mensuales por persona.

La combinación de esas dos nuevas restricciones –además del aumento en el precio que implica el 35% a cuentas de Ganancias- incidiría en una reducción significativa de compradores, que en julio alcanzaron a 3,9 millones de personas, según datos del propio Banco Central.

Las cotizaciones

En el mercado minorista formal –en el que la inactividad continuó como en los siete días previos- el Banco Nación mantuvo sin cambios el precio de venta del dólar a $79,75, que quedó en $131,59 con los recargos del 65% del impuesto PAIS y la retención a cuenta de Ganancias.

En el mayorista, el BCRA subió la el precio de intervención en siete centavos a $75,85 (47 centavos en la semana), un precio más que atractivo en comparación con los del resto de los segmentos.

Por tal razón, ante la escasa oferta de privados, la autoridad monetaria debió abastecer una demanda creciente, lo que lo llevó a cerrar otra rueda con saldo negativo de unos US$ 80 millones.

De esta manera, las reservas quedaron en un nivel provisorio de US$ 41.970 millones, con una caída diaria de US$ 48 millones, en tanto desde el 16 de septiembre, cuando comenzaron las nuevas restricciones cambiarias, la pérdida es de US$ 551 millones, a razón de US$ 78,7 millones por día hábil.