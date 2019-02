El contador de Balcedo se convirtió en arrepentido y aportó detalles a la causa

De acuerdo a Pecollo, el sindicalista tiene más bienes en el país que los que declaró, entre los que se encuentra un departamento lujoso en Puerto Madero valuado por tres millones de dólares.

Pecolllo recordó sobre la compra del departamento: "Me llamaron ese día para que llevara desde el sindicato una impresora porque no podían imprimir (documentos). Por eso me quedó una copia del archivo Word del boleto de compraventa".

El arrepentido también contó que el matrimonio posee un local comercial de 30 m2 en la misma zona por 144.000 dólares, a nombre de Creditu S.A., una firma controlada por Paola Fiege, mujer del gremialista.

En su declaración, Pecollo aportó la copia de la escritura del departamento y dio indicios para que el juez pueda corroborar la información. Por eso el contador que estaba detenido recuperó su libertad y ahora está dentro del sistema de protección de testigos e imputados colaboradores.

Ayer ingresó al Juzgado Federal Nº 3,a cargo de Ernesto Kreplak, una denuncia que pide que se investigue si en la entrevista televisiva que brindó Balcedo en Uruguay, donde cumple prisión domiciliaria en su lujosa finca del balneario Piriápolís, éste confesó delitos de evasión tributaria, lavado y contrabando.

"A los 32 años tenía un patrimonio de casi 15 millones de dólares. ¿O cómo se hizo Punta del Este y las casas que vemos. Mucha de la plata es negra, plata que no pagó impuestos. Uruguay en esto estaba de acuerdo”, dijo Balcedo en esa entrevista a Canal 10 de Montevideo. A partir de esto, la fiscalía determinará si hay que instruir un sumario por esa denuncia.

El sindicalista está acusado por lavado de dinero, contrabando y por administración infiel en perjuicio del sindicato del que era secretario general, extorsión de personas y maniobras vinculadas al narcotráfico, ya que se investiga su relación con la banda narco rosarina “Los Monos”.