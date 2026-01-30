El empleo público cayó 7,2% interanual y cerró 2025 con 280.120 trabajadores

Del total, la Administración Pública Nacional concentró 190.936 empleados, con un retroceso del 7,1% interanual, mientras que las empresas y sociedades del Estado registraron 89.184 trabajadores, una disminución del 7,4% respecto de diciembre de 2024.

Dentro de la administración pública, la mayor contracción se observó en la administración centralizada, que cayó 10,5% interanual y cerró el mes con 38.940 agentes.

En tanto, la administración descentralizada sumó 116.222 empleados (-6,4%), la desconcentrada 21.733 (-6,0%) y los otros entes 14.041 (-4,4%).

El informe oficial precisó además que nueve entidades no informaron su dotación en diciembre, por lo que se imputaron 1.407 puestos, equivalentes al 0,5% del total.

El Gobierno se resiste a modificar Ganancias

Con intenciones de concretar la aprobación de la Reforma Laboral, una de las obsesiones del presidente Javier Milei, el Gobierno Nacional se muestra dispuesto a revisar algunos puntos del articulado, pero se resiste a modificar la reducción del Impuesto a las Ganancias que reclaman los gobernadores.

El tema estuvo presente durante el intecambio de mesa chica que protagonizaron el pasado jueves, que se convocó el mismo miércoles a última hora, aunque hasta entonces no hay definición.

“Los gobernadores están en contra de la baja de impuestos. Es un delirio, pero todavía no definimos”, sostuvo un integrante del intercambio que tiene lugar en las oficinas del Ministerio del Interior de planta baja.

Asimismo, hay quienes deben negociar con los actores como el ministro del Interior, Diego Santilli, que debe receptar los reclamos y ofrecer -limitadas- soluciones para acumular respaldos que le permitan al oficialismo anotarse un nuevo triunfo legislativo.

En la misma posición están la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes deben articular con los legisladores aliados que también hacen públicos algunos reparos al articulado diseñado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado).