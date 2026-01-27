Fundación Empujar ofrece 500 becas gratuitas para jóvenes que buscan su primer empleo

El programa brinda herramientas y acompañamiento para facilitar la inserción en el mercado laboral formal, con impacto directo en el desarrollo profesional y personal de los participantes.

Durante los cinco meses de capacitación, los jóvenes reciben formación integral en habilidades blandas clave para el mundo del trabajo. Los contenidos incluyen el armado de currículum, simulacros de entrevistas individuales y grupales, módulos de autoconocimiento y visitas a empresas, con el propósito de acercarlos a entornos laborales reales y fortalecer su empleabilidad.

Al finalizar el programa, los egresados acceden al portal de empleos exclusivo de la Fundación Empujar, donde se publican vacantes de empresas que integran su red, y continúan siendo acompañados por el área de Empleos durante un año posterior al egreso.

Las inscripciones se realizan a través del sitio web oficial de la Fundación ( www.fundacionempujar.org/tu-empleo) y la capacitación comienza el 27 de febrero de 2026, con una modalidad de tres clases semanales durante cinco meses. Los postulantes deben tener entre 18 y 24 años, residir cerca de las sedes de capacitación y completar todas las etapas del proceso de inscripción.

Resultados del programa

Los programas de la Fundación Empujar muestran resultados concretos en la vida de los jóvenes que participan. Tomás, egresado de 22 años de la sede Escobar, logró acceder a su primer empleo registrado en una reconocida cadena de farmacias tras completar el programa.

“A través de TU EMPLEO adquirí herramientas que impulsaron mi desarrollo profesional y fortalecieron mi confianza. El acompañamiento fue clave para animarme a dar el primer paso”, destacó.

Fundación Empujar trabaja por la inserción laboral juvenil

La Fundación EMPUJAR trabaja desde hace más de una década en la inserción laboral juvenil, desarrollando programas que conectan a jóvenes, empresas y comunidades para ampliar oportunidades de empleo formal.

Durante 2025, 2.030 jóvenes se capacitaron gratuitamente en sus programas, en articulación con más de 600 empresas y gracias al compromiso de más de 1.500 voluntarios. En ese mismo período, la organización facilitó más de 550 empleos formales, demostrando que, aun en contextos adversos, el acceso al trabajo registrado es posible.

“Cada joven que logra ingresar a un empleo formal no solo transforma su calidad de vida, sino también la de su familia y su comunidad. Nuestro objetivo es ser un puente hacia esas oportunidades”, afirmó Germán Lojk, director ejecutivo de EMPUJAR.

Más información en www.fundacionempujar.org