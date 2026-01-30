La Cancillería argentina recomendó evitar viajes a Cuba por la crisis en la isla

A través de un comunicado oficial, la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, advirtió que “ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla”, y sugirió a quienes se encuentren en ese país “mantenerse atentos a la evolución de la situación”.

Cuba cancilleria

El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que en la isla se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, problemas en el acceso al agua corriente y una marcada escasez de alimentos y medicamentos.

La advertencia oficial se conoce en un contexto de creciente tensión regional, marcado por especulaciones sobre una posible intervención de Estados Unidos en Cuba, luego de la incursión militar en Venezuela a principios de enero que derivó en el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.