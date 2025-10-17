El FMI insiste: Argentina debe sumar reservas para recuperar crédito

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés, explicó que se necesitan políticas consistentes para sostener la inflación baja, reforzar la gestión monetaria y acumular colchones de reservas. Según el organismo, esto permitirá que la Argentina pueda volver a financiarse internacionalmente de manera más segura y confiable.

Apoyo externo

El subdirector del área, Nigel Chalk, que asumirá como director del Departamento a partir de noviembre, destacó la colaboración del Tesoro estadounidense, el Banco Mundial y el BID. Según el FMI, el swap de dólares de EE.UU. ayuda a mantener activos los mercados y complementa los programas de financiamiento del organismo.

Además, el FMI celebró que la inflación anual proyectada cierre en 28% y reconoció los avances del gobierno en flexibilizar el régimen cambiario y eliminar restricciones en la operatoria con dólares. También resaltó las reformas implementadas para reducir la burocracia, liberar el comercio y modernizar el Estado, aunque pidió profundizar cambios en mercados laborales y política fiscal para reducir la informalidad y aumentar la productividad.

En su último reporte, el organismo ajustó la proyección de crecimiento de la economía argentina a 4,5% para 2025, un punto porcentual menos que la estimación previa. Destacó que las reformas y la acumulación de reservas podrían generar beneficios a mediano plazo, mejorando la apertura económica, la previsibilidad del régimen regulatorio y fiscal, y simplificando los trámites administrativos.

El mensaje del FMI es claro: mantener la estabilidad económica y acumular reservas son pasos esenciales para asegurar que la Argentina vuelva a ser confiable para los mercados internacionales y sostener un crecimiento sólido.