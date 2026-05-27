Alerta por Ébola: refuerzan controles en Argentina tras detectar barcos provenientes de África

Fuentes oficiales detallaron que las embarcaciones operaban bajo bandera de Grecia y Liberia y tenían destino en puertos argentinos, y como parte de las medidas preventivas, se realizaron controles médicos a bordo, se exigieron declaraciones juradas sanitarias y se dispusieron restricciones para evitar el desembarco de tripulantes hasta completar las evaluaciones correspondientes.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que el protocolo contempla la revisión clínica de las tripulaciones y períodos de observación sanitaria. “Si no hay síntomas, se espera que pasen los períodos de ventana y luego se autoriza la circulación”, señalaron voceros del área.

La situación generó preocupación luego de que se activara un operativo sanitario en el puerto de San Lorenzo, en Santa Fe, por un tripulante que presentaba sarpullido y malestar general. El capitán del buque informó el cuadro antes de atracar en la terminal portuaria.

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Un equipo médico de Sanidad de Fronteras subió al barco y examinó al trabajador. El informe preliminar descartó signos compatibles con ébola y estableció como diagnóstico presuntivo un cuadro de herpes. El tripulante quedó aislado preventivamente dentro de la embarcación mientras continúa el seguimiento sanitario.

El ébola es una enfermedad viral grave que se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la tasa de letalidad puede oscilar entre el 30% y el 60%, según la cepa y las condiciones sanitarias de cada región.

La preocupación internacional aumentó en las últimas semanas por el avance del brote en el este de la República Democrática del Congo. Según reportes oficiales, se registraron cientos de casos sospechosos y más de 200 muertes vinculadas a la enfermedad.

Uganda cerró sus fronteras con el Congo por Ébola

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En ese contexto, Uganda anunció el cierre temporal de su frontera con la República Democrática del Congo para intentar contener la propagación del virus. El gobierno ugandés explicó que la medida busca reducir el riesgo sanitario derivado de los desplazamientos transfronterizos.

Las autoridades argentinas remarcaron que los controles activados forman parte de los protocolos habituales para enfermedades infectocontagiosas y sostuvieron que el sistema sanitario mantiene vigilancia epidemiológica permanente sobre embarcaciones y vuelos internacionales provenientes de zonas de riesgo.

El Gobierno aseguró además que continuará el monitoreo de las embarcaciones detectadas y ratificó que las medidas implementadas apuntan a prevenir cualquier posible riesgo para la salud pública mientras continúa el seguimiento internacional del brote en África.