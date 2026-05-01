El Frente de Izquierda conmemoró el Día del Trabajador en dos actos

También tomaron la palabra Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, dirigentes del Hospital Garrahan y de Fate, entre otros oradores.

En el acto además se destacó la liberación de los integrantes de la Flotilla Sumud Global y que habían sido secuestrados ilegalmente por Israel. Y se exigió la liberación de Thiago Ávila y de Saif Abukeshek que permanecen secuestrados en forma ilegal.

El PTS, en Ferro

El PTS, por su parte, conmemoró el Día del Trabajador en el estadio cubierto de Ferro, donde tomaron la palabra distintos dirigentes, como los diputados Nicolás de Caño y Miryam Bregman.

“Es una alegría enorme poder compartir este Día Internacional de la Clase Trabajadora con todos ustedes y un orgullo especial para nuestro partido, el PTS, que esté hoy aquí presentes camaradas de Francia, de Brasil y de Chile de nuestra Corriente Internacional Revolución Permanente”, sostuvo Del Caño.

En tanto, Bregman instó a “preparar una verdadera rebelión, una huelga general, que termine con esta situación que padecen millones con salarios y jubilaciones de hambre, pluriempleo, y precarización, mientras venden el país al mejor postor”.

Al dar cuenta de la caída en la popularidad del Gobierno de Javier Milei, la diputada opositora denunció que desde el establishment económico y político “se está preparando un relevo para hacer un ‘mileísmo sin Milei’".