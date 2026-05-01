El Frente de Izquierda conmemoró el Día del Trabajador en dos actos

El Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST se convocaron en Plaza de Mayo, junto a dirigentes del Hospital Harrahan y Fate. El PTS hizo su acto en Ferro.
El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-U) conmemoró el Día del Trabajador este viernes en Plaza de Mayo con la presencia de dirigentes del Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista y el MST. Mientras que el PTS realizó un acto en Ferro.
"Desde el Partido Obrero proponemos hacer una asamblea nacional del Frente de Izquierda abierta a todos los trabajadores, a los que acá estuvieron de Fate, del Garrahan, del movimiento piquetero, de las barriadas, de todos los sindicatos y damos un paso concreto en poner en pie la salida de izquierda y de los trabajadores. Porque cuando nos dicen 'che ustedes quieren gobernar?' Nosotros vamos a gobernar, porque a Argentina solo la van a sacar adelante los trabajadores y la izquierda en el poder", sostuvo Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero.
Alejandro Bodart, dirigente del MST, expresó: “El plan de Milei no se aguanta más y va perdiendo cada vez más apoyo social. Por eso nuestra tarea es impulsar y coordinar cada lucha obrera y popular. A la vez como el Frente de Izquierda viene creciendo en todos los sondeos, tenemos que aprovechar este momento que refleja el hartazgo de la población con el gobierno y con quienes han gobernado antes.
También tomaron la palabra Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, dirigentes del Hospital Garrahan y de Fate, entre otros oradores.
En el acto además se destacó la liberación de los integrantes de la Flotilla Sumud Global y que habían sido secuestrados ilegalmente por Israel. Y se exigió la liberación de Thiago Ávila y de Saif Abukeshek que permanecen secuestrados en forma ilegal.
El PTS, por su parte, conmemoró el Día del Trabajador en el estadio cubierto de Ferro, donde tomaron la palabra distintos dirigentes, como los diputados Nicolás de Caño y Miryam Bregman.
“Es una alegría enorme poder compartir este Día Internacional de la Clase Trabajadora con todos ustedes y un orgullo especial para nuestro partido, el PTS, que esté hoy aquí presentes camaradas de Francia, de Brasil y de Chile de nuestra Corriente Internacional Revolución Permanente”, sostuvo Del Caño.
En tanto, Bregman instó a “preparar una verdadera rebelión, una huelga general, que termine con esta situación que padecen millones con salarios y jubilaciones de hambre, pluriempleo, y precarización, mientras venden el país al mejor postor”.
Al dar cuenta de la caída en la popularidad del Gobierno de Javier Milei, la diputada opositora denunció que desde el establishment económico y político “se está preparando un relevo para hacer un ‘mileísmo sin Milei’".
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