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El peronismo lanzó una nueva corriente interna"federal, productiva y nacional"

Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, Federico Achával y Gastón Granados, entre otros, encabezaron un acto en Parque Norte.

En un concurrido acto en Parque Norte, se lanzó este viernes un nuevo espacio dentro del peronismo que tiene como referentes al presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, y a los diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, y cuyo objetivo es colocar una alternativa nacional de centro con impronta federal para confrontar con el modelo de Javier Milei.

“Primero las ideas” fue la consigna de la convocatoria, que tuvo una dinámica de congreso con comisiones de trabajo, paneles temáticos que coronaron en un acto de cierre y un documento final.

Los principales oradores

“Los espacios tienen que ser horizontales. Nadie es mejor que nadie. Hay que tener una rebelión lúcida. Tenemos que volver a emocionar, hablar con el corazón y mirar a los ojos”, sostuvo Jorge Sola, del gremio de Seguro y miembro de la CGT.

Su par en la conducción de la CGT, Christian Jerónimo, agregó que “nadie se tiene que sentir ofendido. Nadie tiene la acción de oro en el peronismo. Todos somos peronistas”.

“No hay que abandonar el territorio. Cuando nos quedamos cómodos en los escritorios, nos quedamos sin nada”, aseguró Gisela Barrionuevo, intendenta de Santa Eufemia, Córdoba.

ADEMÁS: La CGT encabezó un acto con críticas al Gobierno pero sin anunciar un paro

Guillermo Michel aseguró que “Milei quiere imponer un modelo social sin clase media, sin trabajo y sin industria” y agregó: “Nosotros creemos en el súperavit. Nuestros intendentes y gobernadores gestionaron con súperavit. Pero creemos en el súperavit de Néstor (Kirchner), con la economía creciendo y generando puestos de trabajo. No el súperavit mentiroso de Milei”.

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Durante su discurso Victoria Tolosa Paz revindicó la figura del Papa Francisco y apeló a uno de sus mensajes. “El Papa nos dijo que quería una Iglesia que saliera al encuentro. Una Iglesia que no se quede encerrada. Hay que salir a debatir. Hay que salir a hablar. Eso es lo que necesita el peronismo en este tiempo. Vengan a debatir. No les preguntamos de dónde vienen, solo nos comprometemos hacia dónde ir”, aseguró.

Federico Achával planteó la necesidad de “mirar el territorio donde las políticas públicas se implementan”, ya que “cuando tenemos la mirada sobre el territorio, no abanadonamos a nadie”. En ese sentido, remarcó: “Tenemos que construir un proyecto de país federal, productivo y nacional”.

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También dieron el presente Matías Lammens, Matías Kulfas, Juan Cabandié, Juan José Bahillo y Julio Vitobello; los senadores nacionales Marcelo Lewandowski (Santa Fe), Adán Bhal (Entre Ríos) y Fernando Salino (San Luis); y diputados nacionales como Ernesto “Pipi” Alí, Guillermo Snopek, Luis Basterra, Pablo Yeldlin y Kelly Olmos.

Además, participaron del acto dirigentes de Fuerza Patria encabezados por Claudio Ferreño, quien estuvo acompañados por legisladores porteños de la agrupación.

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Foto: De izq a derecha: Claudio Ferreño, Legislador Porteño Fuerza Patria y Presidente del Partido ParTE; Cristian Jerónimo (CGT), Jorge Sola (CGT), Andrés Rodríguez (UPCN) y los legisladores porteños de Fuerza Patria Barbara Rossen, Leandro Santoro y Alejandro Grillo.

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