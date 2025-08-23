El gobernador de Chubut inauguró junto a Victoria Villarruel una importante obra

Torres estuvo acompañado por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, el vicegobernador Gustavo Menna, la diputada nacional Ana Clara Romero, la senadora Edith Terenzi, el intendente local Othar Macharashvili, legisladores provinciales y funcionarios de su gabinete.

Durante su discurso, el mandatario chubutense subrayó que “esta es una obra importantísima, que representa la importancia de hacer las cosas bien”. Y agregó: “Tal vez no se observa a simple vista, pero es fundamental para proteger al Hospital Alvear, donde esta semana también inauguramos el Centro de Día y supervisamos avances como la Sala de Diagnóstico por Imágenes”.

Ignacio Torres criticó a gestiones anteriores

Torres aprovechó el acto para cuestionar la falta de continuidad de proyectos por parte de gobiernos anteriores: “Hay momentos en los que las cosas hay que decirlas, porque no se puede esconder la mugre debajo de la alfombra. Esta obra estuvo más de 10 años paralizada y hoy podemos darle tranquilidad a la gente de que se terminó como corresponde en un momento difícil”.

También recordó el Camino del ARA San Juan, que quedó destruido por no haberse realizado obras preventivas en tiempo y forma, lo que atribuyó a decisiones “apuradas en un año electoral”.

El gobernador fue más allá y denunció: “Hay muchas otras obras inconclusas porque fueron iniciadas por otros gobiernos y los que siguieron no quisieron continuarlas por mezquindades políticas. Le pido al intendente que trabajemos juntos para que esa plata que se pagó como adelanto financiero para un pluvial que nunca se realizó vuelva a donde corresponde, que es a los contribuyentes”.

“No existe corrupción buena”

Torres, acompañado por Villarruel, lanzó un fuerte mensaje político: “No existe corrupción buena o corrupción mala, no hay corrupción aceptable: toda tiene consecuencias. Esta obra del Muro de Contención se terminó, como aseguramos, y ahora vamos a avanzar en el pluvial que tanto necesita Comodoro Rivadavia, con financiamiento compartido entre Provincia y Municipio y un proceso de licitación transparente, sin especulación electoral”.

Finalmente, el mandatario provincial aseguró: “Vamos a seguir iniciando y finalizando obras, como lo venimos haciendo desde el inicio de nuestra gestión, para que nunca más sean estafados quienes pagan impuestos y esperan que las cosas se hagan bien”.