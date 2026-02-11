Licitarán otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales

La convocatoria a participar de la licitación está dirigida a empresas nacionales e internacionales que busquen ocuparse de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

Los caminos viales que se van a concesionar están agrupados en los Tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte de la “Red Federal de Concesiones - Etapa II-B”, que incluyen más de 2.500 kilómetros de rutas clave en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

La licitación estará dividida en cuatro tramos:

Mediterráneo: de 672 km, que conecta el centro productivo del país, mejorando la logística y la competitividad regional.

Puntano: de 720 km, un corredor clave para la integración entre provincias y el transporte de cargas de larga distancia.

Portuario Sur: de 637 km, que vincula los accesos estratégicos a puertos y nodos logísticos, fundamentales para exportaciones y economías regionales.

Portuario Norte: de 528 km, que mejora la conectividad con los principales polos industriales y portuarios del centro del país.

El llamado a licitación había sido anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante su cuenta oficial de X en la que precisó que el Ejecutivo anunciaría formalmente este miércoles la convocatoria.

Al destacar los nuevos tramos a concesionar, el titular de la cartera económica sostuvo que “estas obras, que se desarrollarán en las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, A005 y A008, son parte de un esquema que reemplaza un modelo deficitario por uno sin subsidios, con más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”.

En este sentido, remarcó que “seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas en la plataforma CONTRAT.AR hasta el 7 de mayo de 2026 a las 12.00 horas, mientras que el mismo día se llevará a cabo la apertura de ofertas por el mismo sitio.

La incorporación de estas trazas consolida el avance de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, que se suma a la primera fase ya adjudicada y a los llamados previos que incluyeron otros corredores estratégicos. El objetivo oficial es que la gestión integral de estas rutas nacionales quede en manos privadas durante el plazo contractual, con financiamiento principal a través del cobro de peajes.

De este modo, el Gobierno profundiza el proceso de concesión de rutas nacionales, ampliando el alcance territorial y sumando corredores de fuerte impacto productivo y logístico, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde varias de las trazas involucradas articulan el movimiento de cargas, el tránsito interurbano y la conexión con el Área Metropolitana.