El Gobierno convoca a la mesa política y reúne al Gabinete en la última semana de sesiones extraordinarias

El encuentro del lunes estará encabezado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reunirá al núcleo reducido encargado de las negociaciones parlamentarias. El objetivo es coordinar la estrategia para el tramo final del período extraordinario y ordenar los pasos legislativos pendientes en el Senado, informaron fuentes oficiales.

En la reunión participarán los ministros Diego Santilli y Luis Caputo; la titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich; el presidente de Diputados, Martín Menem; el armador nacional Eduardo “Lule” Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial Santiago Caputo., a los que se les podría sumar la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La convocatoria se produce después de que el oficialismo lograra avanzar en la Cámara Baja con con la denominada “Modernización Laboral”, iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei y considerada prioritaria dentro del paquete de reformas estructurales. El respaldo en Diputados fue interpretado en la Casa Rosada como un triunfo político que refuerza la estrategia de negociación con bloques dialoguistas.

Además, para el martes está prevista la primera reunión de Gabinete de 2026, en un formato ampliado. Allí se abordarán los principales lineamientos de gestión para el año y las metas de cada ministerio, en coordinación con el discurso que el Presidente ofrecerá el 1° de marzo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Felices los cuatro. Karina Milei, Patricia Bullrich, Adorni y Santilli en el Senado.

En paralelo, el oficialismo evalúa el impacto de la reforma laboral en el escenario político y sindical, mientras ajusta su hoja de ruta para el período ordinario que se iniciará luego del 1° de Marzo.

Con estas reuniones, el Gobierno intenta cerrar el capítulo de extraordinarias con señales de coordinación interna y disciplina política, antes de iniciar una nueva etapa legislativa que tendrá como eje el programa de reformas delineado por el Ejecutivo.