El Gobierno, del Pacto de Mayo al Tratado de Julio/ Por Candelaria de la Sota

Así se lo confirmó el ministro del Interior Guillermo Francos, quien fue el artífice del acuerdo que permitió la media sanción en la Cámara de Diputados. Tras asumir que las fechas que tenía previsto no se cumplirán, en el Gobierno comenzaron a hablar del Tratado de Julio, apuntando al 9 de julio como fecha posible.

Un pacto "con la ciudadanía"

Sin embargo, en las últimas horas, en los pasillos de la Rosada se volvió a barajar la fecha de mayo para el acto en Córdoba, pero sin el acuerdo con los gobernadores y sin la presencia de ningún dirigente de la oposición. Un acto en el que el presidente Milei firmaría un pacto “con la ciudadanía”.

Esa es la última opción que barajan en la Casa Rosada. Aunque por estos días todo puede cambiar. Milei quiere un acto que selle su pacto con la sociedad en el que planea criticar duramente a la dirigencia que pone palos en la rueda y no le aprueba el proyecto de la Ley de Bases y el paquete fiscal.

Originalmente la ceremonia del Pacto de Mayo estaba planeado que se hiciera en el Palacio de Justicia de Córdoba, como una muestra de “institucionalidad” y con la presencia de gran parte de los gobernadores, algunos ex presidentes, dirigentes de partidos políticos, y representantes del sindicalismo y hasta de la Iglesia. Ese día, los mandatarios provinciales y Milei firmarían el documento de 10 puntos para el desarrollo del país que presentó el Presidente en la Asamblea Legislativa.

Cuando Guillermo Francos le advirtió a Milei que los tiempos para llegar al 25 de Mayo estaban muy ajustados, el presidente no enfureció. Por el contrario, admitió públicamente la posibilidad de que el pacto político se postergara a “junio o julio”. “Si no es mayo, será en junio o en julio. No hay problema. Las reformas estructurales son para el largo plazo. Tarde o temprano las reformas las vamos a hacer”, dijo el Presidente poco después de inaugurar el busto del ex presidente Carlos Menem en la Rosada.

Solo y en el Cabildo de Córdoba

Pero las idas y venidas a las que está siendo sometido el proyecto de la Ley de Bases -sigue sin tener dictamen de comisión en el Senado de la Nación- provocó la furia del presidente Milei, quien ya comenzó a evaluar otro tipo de acto, sin la presencia de la oposición y sin tanta institucionalidad.

A mitad de semana en la Casa Rosada lo que comenzó a circular fue este cambio de formato del acto del 25 de mayo: en lugar de ser en el Palacio de Justicia sería en el Cabildo cordobés, y Milei estaría solo, sin acompañamiento alguno de la oposición ni de los gobernadores, pero con “el apoyo de la ciudadanía”.

Nada esta confirmado todavía pero en Gobierno aseguran que el acto se hará el 25 de Mayo y que será en Córdoba. Resta saber si Milei elegirá el camino de la institucionalidad o preferirá un pacto “con la gente” y sin los dirigentes de la oposición al lado. Esos que no lo “ayudan” a que salga la Ley de Bases y el paquete fiscal que tanto necesita el gobierno.