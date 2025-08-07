Diana Mondino habló sobre Milei: perros muertos, $LIBRA y frases polémicas

Ante la pregunta directa del periodista, "¿Podés nombrar algún otro líder mundial que consulte a sus perros?", la ex canciller respondió con ironía: "Tal vez tienen un gato", pero en ningún momento negó la premisa sobre el mandatario argentino.

El periodista insistió, citando al economista y ex asesor presidencial Carlos Rodríguez, quien había afirmado que el "desbalance mental de Milei se volvió evidente". Cuando Hasan le preguntó directamente a Mondino si creía que el presidente era mentalmente inestable, la ex funcionaria respondió con evasivas.

"Trabajé con ambos", dijo, y ante la presión del entrevistador, reconoció que "Carlos (Rodríguez) siempre tiene razón", aunque se negó a afirmar que Milei tenga problemas de estabilidad emocional.

El momento más incómodo llegó al final del intercambio, cuando Hasan la arrinconó: "¿Estás evitando preguntas muy simples? Milei no negó que consulta a sus perros. Vos tampoco lo hacés". Mondino, una vez más, eludió una definición y dejó abierta la polémica.

Diana Mondino fue lapidaria con Milei por el caso $LIBRA

Mondino también se refirió al escándalo de la criptomoneda $LIBRA, y sembró dudas sobre las motivaciones de Milei: "O no es muy inteligente o es una especie de corrupto".

Mondino cuestionó que el Presidente haya promocionado en sus redes sociales el lanzamiento de la memecoin, que luego se desplomó y es investigado por estafa. Al plantear las dos posibilidades, "no muy inteligente o corrupto", la ex funcionaria dejó abierta la posibilidad de que Milei supiera de antemano la maniobra.

Las explosivas declaraciones de Mondino se dan después de haber sido desplazada -el 31 de octubre de 2024- del Gobierno tras una votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba, una postura que iba en contra de la línea ideológica del Presidente.

"Bañados en vaselina"

Por su parte, el momento más incómodo se produjo cuando el periodista Mehdi Hasan le leyó al aire una de las frases más controvertidas del mandatario: aquella en la que afirmó que "el Estado es el pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina".

Tras leer la cita, el entrevistador le preguntó directamente a la ex funcionaria: "¿Cómo hizo para trabajar para este tipo?". La primera reacción de Mondino fue intentar desviar la conversación hacia la economía. Sin embargo, ante la insistencia del periodista para que justificara "esa actitud" del Presidente, la ex canciller lanzó una respuesta que se viralizó de inmediato: "Bueno, pero no me voy a casar con él. No tiene que gustarme".

