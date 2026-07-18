El Gobierno desplazó al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología

La administración de Javier Milei ya busca un reemplazante para Darío Geuna, que días atrás había perdido el control de Enacom, Arsat y el Correo Argentino.
El Gobierno nacional resolvió este sábado desplazar a Darío Geuna de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. La decisión fue confirmada por fuentes oficiales, que además señalaron que ya comenzó la búsqueda de un reemplazante para ocupar el cargo.
La salida de Geuna se produjo pocos días después de una reestructuración interna que le quitó el control de organismos estratégicos como el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Arsat y el Correo Argentino.
El funcionario, identificado como un hombre cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, había quedado debilitado dentro del esquema oficial tras perder influencia sobre esas áreas vinculadas a las telecomunicaciones y los servicios estatales.
Los cambios fueron formalizados a través de un decreto publicado esta semana, que dispuso el traspaso del Enacom a la órbita del jefe de Gabinete, Diego Santilli.
En paralelo, la administración de Arsat y del Correo Argentino quedó bajo la responsabilidad de Gustavo Coria, vicejefe de Gabinete del Interior y hombre de confianza de Santilli.
Con la salida de Geuna, el Gobierno profundiza la reorganización de áreas clave de la estructura estatal y abre una nueva etapa en la conducción de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, mientras define quién ocupará el puesto vacante.
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