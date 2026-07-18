El Gobierno desplazó al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología

En paralelo, la administración de Arsat y del Correo Argentino quedó bajo la responsabilidad de Gustavo Coria, vicejefe de Gabinete del Interior y hombre de confianza de Santilli.

Con la salida de Geuna, el Gobierno profundiza la reorganización de áreas clave de la estructura estatal y abre una nueva etapa en la conducción de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, mientras define quién ocupará el puesto vacante.