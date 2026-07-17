El Gobierno prepara el operativo de seguridad para la vuelta de la Selección

Mientras la Selección Argentina se prepara para disputar la final del Mundial, el Gobierno puso en marcha la organización del operativo para el regreso del plantel.
El Gobierno comenzó a diseñar el operativo para recibir a la Selección Argentina tras su participación en el Mundial de Estados Unidos, en medio de la expectativa por la final que el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará ante España.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezó la primera reunión de planificación junto a representantes de las Fuerzas Federales, Casa Militar y del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue coordinar el esquema de seguridad que acompañará el regreso del plantel la próxima semana, una vez finalizada la competencia.
Desde el oficialismo señalaron que el encuentro marcó el inicio del trabajo conjunto para organizar tanto el arribo de la delegación como el eventual desplazamiento de los jugadores en caso de que se realicen celebraciones masivas.
En paralelo, la Casa Rosada analiza la posibilidad de decretar un feriado nacional o un asueto administrativo si la Selección conquista el Mundial. La decisión todavía no fue adoptada, aunque fuentes oficiales admitieron que la medida se encuentra bajo evaluación y que cualquier definición será comunicada una vez concluida la final del domingo.
"Lo comunicaremos el próximo domingo, después del partido", señalaron desde Balcarce 50, sin descartar que la medida busque facilitar la participación de los hinchas en los festejos.
La expectativa también se refleja en la demanda de viajes hacia Estados Unidos. Ante el interés de miles de argentinos por asistir a la final, Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de un tercer vuelo especial con destino a Nueva York.
La nueva operación se suma a los dos servicios extraordinarios que la empresa había puesto a la venta y que agotaron sus lugares en menos de 12 horas. El vuelo partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22, con una tarifa base desde 2.200 dólares más impuestos.
Con el país pendiente de la definición del Mundial, el Gobierno avanza en la logística para un eventual recibimiento multitudinario, mientras los hinchas continúan movilizándose para acompañar a la Selección en una final que puede quedar en la historia del fútbol argentino.
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