El Gobierno prepara el operativo de seguridad para la vuelta de la Selección

"Lo comunicaremos el próximo domingo, después del partido", señalaron desde Balcarce 50, sin descartar que la medida busque facilitar la participación de los hinchas en los festejos.

La expectativa también se refleja en la demanda de viajes hacia Estados Unidos. Ante el interés de miles de argentinos por asistir a la final, Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de un tercer vuelo especial con destino a Nueva York.

La nueva operación se suma a los dos servicios extraordinarios que la empresa había puesto a la venta y que agotaron sus lugares en menos de 12 horas. El vuelo partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22, con una tarifa base desde 2.200 dólares más impuestos.

Con el país pendiente de la definición del Mundial, el Gobierno avanza en la logística para un eventual recibimiento multitudinario, mientras los hinchas continúan movilizándose para acompañar a la Selección en una final que puede quedar en la historia del fútbol argentino.