Javier Milei repudió el avance del antisemitismo y elogió al presidente electo de Chile

El presidente remarcó que los ataques terroristas son perpetrados por quienes considera los "enemigos acérrimos de la libertad"

En su presentación, Milei criticó al movimiento woke, asegurando que durante años se dedicó a "mirar para otro lado" frente a la violencia y extremismo.

El líder de La Libertad Avanza también felicitó a José Antonio Kast, "el flamante presidente electo de Chile", y sostuvo que es "una señal de que Sudamérica ha despertado y vuelve a vivir bajo las ideas de la libertad".

En cuanto al área económica, el mandatario expresó: “la macro es la suma de la micro, salvo que sean un economista de hiper recontra re cuarta y que haya quedado en el tiempo. Si me critican por no mirar la micro, lo que quieren decir es que somos un gobierno honesto". También llenó de elogios a Luis Caputo y lo definió como "el mejor ministro de Economía de la historia".

Milei agregó: “Nuestras armas son nuestras ideas y la trinchera está en cada ámbito de la vida cotidiana. Hoy una idea no necesita ser verdadera para llegar lejos, sino atractiva. La izquierda lo sabe y ha sabido presentar sus mentiras como apetecibles”.

El presidente no se olvidó de cuestionar al exmandatario Alberto Fernández: "Se creían tan inteligentes y tan creativos que pensaron que podían ganarle a la realidad misma, sesgados por su fatal arrogancia. Creyeron que el gasto público desenfrenado, financiado con emisión monetaria o deuda puesto al servicio de estimular el consumo era una forma de hackear el sistema, creando una máquina de crear riqueza como si la vida fuese un partido de Sims”.

Y expresó: “Un gobierno liberal se dedica a equilibrar la cancha y a respetar los derechos naturales. Después, que obren los individuos. Los que hablan de la micro son corruptos, están haciendo lobby. Este es un gobierno honesto”.

“Este es el mejor proceso de estabilización de la historia, no solo de la Argentina, sino del mundo. Cuando nosotros decíamos que íbamos a poner en caja al sector público en un año, decían que eso era imposible y, a lo sumo, se podía hacer un punto por año, y que no íbamos a poder terminar el mandato en equilibrio fiscal. Y lo hicimos. Bajamos a la mitad el número de ministerios. A los seis meses cerramos el déficit cuasifiscal, que nadie metía dentro de la campaña. Y mal que les pese, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza”, sentenció Milei.

Por último, denunció que luego de ocho meses soportando un “ataque permanente” sobre el programa económico, "el programa que está de pie y hoy la Argentina vuelve a crecer nuevamente”.