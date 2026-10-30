El canciller Pablo Quirno aseguró que Brasil no solicitó explicaciones por el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina antes de viajar a Estados Unidos y rechazó versiones sobre un deterioro de las relaciones bilaterales.
El Gobierno nacional negó que Brasil haya solicitado explicaciones a la Argentina por la fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, luego de que el dirigente brasileño atravesara la frontera por Puerto Iguazú. El canciller Pablo Quirno rechazó las versiones sobre un reclamo diplomático y recibió el respaldo del presidente Javier Milei, mientras la Justicia argentina avanza con distintas actuaciones vinculadas al episodio.
“FALSO. No hubo ningún pedido de explicaciones”, aseguró Quirno a través de su cuenta de la red social X, en respuesta a una publicación periodística que daba cuenta de una supuesta protesta del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
El ministro de Relaciones Exteriores también desmintió que el vínculo bilateral se haya deteriorado por una decisión de Milei de retirar al embajador argentino de Brasil. Según su versión, fue el gobierno brasileño el que tomó la iniciativa.
“Brasil unilateralmente tomó la decisión de retirar su embajador y solicitó el retiro del nuestro”, sostuvo el canciller, quien cerró su mensaje con una crítica a la información difundida: “No tomen dictado de una sola fuente (e interesada claramente)”.
Milei se sumó a la controversia y respaldó públicamente al funcionario. “CLARÍN MINTIENDO. Nada nuevo bajo el sol. CIAO!”, escribió el mandatario en sus redes sociales.
La desmentida oficial se produjo después de que trascendiera que la administración de Lula había convocado el jueves a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasil, María Emilia Cortés, para solicitar precisiones sobre una eventual participación del gobierno libertario en la salida de Bolsonaro hacia territorio estadounidense.
En paralelo, el episodio comenzó a tener consecuencias judiciales en la Argentina. En Misiones, el fiscal federal subrogante Aníbal Martínez, de la Sede Fiscal Descentralizada de Puerto Iguazú, desestimó una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano contra el Gobierno por un supuesto encubrimiento del dirigente brasileño.
La legisladora había solicitado investigar una posible evasión de controles migratorios y aduaneros durante el cruce fronterizo realizado el martes por la noche.
Sin embargo, la fiscalía concluyó que no existió delito, a partir de documentación de Interpol que indicaba que, cuando Bolsonaro ingresó al país a través del puente internacional Tancredo Neves, no pesaban sobre él restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes que impidieran su circulación.
De todos modos, la investigación judicial no quedó completamente cerrada. En la Ciudad de Buenos Aires, la jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso avanzar con las averiguaciones sobre el paso del dirigente brasileño por territorio argentino, luego de hacer lugar a un pedido de la fiscal Paloma Ochoa.
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