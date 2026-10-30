“Brasil unilateralmente tomó la decisión de retirar su embajador y solicitó el retiro del nuestro”, sostuvo el canciller, quien cerró su mensaje con una crítica a la información difundida: “No tomen dictado de una sola fuente (e interesada claramente)”.

Milei se sumó a la controversia y respaldó públicamente al funcionario. “CLARÍN MINTIENDO. Nada nuevo bajo el sol. CIAO!”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

CLARÍN MINTIENDO. Nada nuevo bajo el sol.CIAO! — Javier Milei (@JMilei) October 30, 2026

Desmentida

La desmentida oficial se produjo después de que trascendiera que la administración de Lula había convocado el jueves a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasil, María Emilia Cortés, para solicitar precisiones sobre una eventual participación del gobierno libertario en la salida de Bolsonaro hacia territorio estadounidense.

En paralelo, el episodio comenzó a tener consecuencias judiciales en la Argentina. En Misiones, el fiscal federal subrogante Aníbal Martínez, de la Sede Fiscal Descentralizada de Puerto Iguazú, desestimó una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano contra el Gobierno por un supuesto encubrimiento del dirigente brasileño.

La legisladora había solicitado investigar una posible evasión de controles migratorios y aduaneros durante el cruce fronterizo realizado el martes por la noche.

Sin embargo, la fiscalía concluyó que no existió delito, a partir de documentación de Interpol que indicaba que, cuando Bolsonaro ingresó al país a través del puente internacional Tancredo Neves, no pesaban sobre él restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes que impidieran su circulación.

De todos modos, la investigación judicial no quedó completamente cerrada. En la Ciudad de Buenos Aires, la jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso avanzar con las averiguaciones sobre el paso del dirigente brasileño por territorio argentino, luego de hacer lugar a un pedido de la fiscal Paloma Ochoa.