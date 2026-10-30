Caso $LIBRA: una fiscalía pidió reabrir el caso y apeló el sobreseimiento de los Milei

Desde el CIPCE calificaron la participación de la fiscalía especializada como un “paso fundamental”. En un comunicado, señalaron: “Está en juego la posibilidad de esclarecer hechos que involucran a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y comprometen el interés de toda la sociedad”.

El Juzgado Federal N.º 8 deberá resolver si acepta el pedido de reapertura de la causa $LIBRA. En caso contrario, podrá intervenir la Cámara Federal.

La organización también sostuvo que resulta necesario avanzar con una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias de los hechos denunciados.

El planteo deberá ser analizado por el Juzgado Federal N.º 8, que se encuentra a cargo interinamente del juez Daniel Rafecas. Ese tribunal tendrá que resolver si habilita la reapertura de la investigación.

Sin embargo, la Procuraduría también presentó un recurso de apelación en subsidio. Esto significa que, si el juzgado rechaza el pedido de reapertura, la discusión podrá trasladarse a la Cámara Federal, que deberá revisar la decisión.