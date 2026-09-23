Diputados: el oficialismo logró emitir dictamen al proyecto sobre Discapacidad

"No venimos a demonizar la ley de Emergencia, sino a preguntarnos qué pasa el día después de la emergencia", aclaró la cordobesa.

El dictamen del oficialismo "reafirma los principios de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, ratificada por una ley de nuestro país que básicamente habla de la no regresividad de los derechos" e impulsa a los bloques firmantes a no quedarse con la "transitoriedad" de la ley de Emergencia, sino a avanzar en una ley permanente.

Rodríguez Machado explicó que el proyecto garantiza la compatibilidad entre tener un trabajo formal con ingresos de hasta dos salarios mínimos y gozar de la pensión por discapacidad.

También se reafirma que el "derecho al cobro de las compensaciones subsiste aunque termine la emergencia" y deberá ser saldado a través de un cronograma de pagos. "Ratificamos la universalidad y la homogeneidad de los aranceles del nomenclador", señaló la diputada bullrichista.

Por otra parte, Rodríguez Machado dijo que cree "fervientemente en los derechos de las personas con discapacidad" pero aclaró que serán "debidamente auditados".

"Queremos una ley permanente que no deje en ascuas al colectivo de discapacidad. A ustedes les encanta la emergencia. ¿Les parece que esa palabra es sanadora?", indicó. "No sé qué excusa tendrán para no firmar esto", chicaneó la cordobesa a la oposición.

La diputada de Provincias Unidas María Inés Zigarán celebró "el cambio de posición insólito" del oficialismo. "Llama la atención inclusive el uso del lenguaje de respeto a los derechos que no han tenido en todo este tiempo sobre el colectivo de la discapacidad", ironizó la jujeña.

Más allá de ese reconocimiento, Zigarán planteó que el proyecto que plantea el oficialismo no ha tenido tratamiento en comisión como sí los expedientes incluidos en el emplazamiento votado en el recinto. "Si hay un proyecto distinto, debe seguir el curso parlamentario", sugirió.

Eduardo Valdés (Unión por la Patria) dijo que desde el peronismo les "hubiera gustado resolver antes la situación del colectivo de personas con discapacidad". "No nos gustan las emergencias, nos obligaron a la emergencia", aclaró el diputado nacional de Unión por la Patria.

"Sinceramente es difícil trabajar bien cuando nos corren permanentemente el arco. Me encantaría votar este tema por unanimidad; hasta sería un gran ejemplo antes de que llegue el Papa", planteó el ex embajador ante el Vaticano.

No obstante, Valdés habló de una falta de confianza y puso como condición para firmar por unanimidad el dictamen que "retiren el Presupuesto del Parlamento y que pongan las partidas de discapacidad con la firma de (Luis) Caputo".

A su turno, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro pidió que no le "tomen el pelo".

"El Gobierno y sus diputados dieron una verdadera vuelta carnero en el aire después de haber enviado un Presupuesto que buscaba destruir la homogeneidad de las prestaciones y recortar derechos de las personas con discapacidad, y luego de que tuviéramos que obligarlos a emplazar a las comisiones para que el tema pudiera avanzar", recordó.

"Durante un año incumplieron la Ley de Emergencia, les faltaron el respeto a las familias y abandonaron a terapeutas y prestadores", siguió. En ese sentido, acusó al oficialismo de pretender "lavarse la cara y saldar culpas con el dictamen que impulsan".

"Pero no puede pasar inadvertida la intención que tuvieron, los 15 procesados en la ANDIS por corrupción, ni el abandono y los incumplimientos hacia las personas con discapacidad y sus familias", remató.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, insistió con la necesidad de prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y calificó el cambio de postura del oficialismo como "saltos ornamentales" y "contorsionismo".