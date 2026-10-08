El Gobierno presentó el Plan "Ley y Orden" para avanzar con el cierre de Devoto

La iniciativa contempla trasladar a los internos de Villa Devoto al complejo federal de Marcos Paz y busca garantizar un operativo seguro durante el traslado de los detenidos.
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, participarán este jueves de la presentación del Plan "Ley y Orden", una iniciativa del Gobierno nacional que contempla el traslado de los internos de la cárcel de Villa Devoto al complejo penitenciario federal de Marcos Paz.
La presentación se realizará a las 16 en la sede del Ministerio de Seguridad, donde se brindarán detalles sobre el programa, que forma parte de una estrategia destinada a descongestionar y avanzar progresivamente en el cierre de la cárcel ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, los detenidos serán derivados a establecimientos penitenciarios de alta seguridad situados fuera de los principales centros urbanos.
Uno de los principales objetivos del operativo es garantizar la seguridad durante el traslado de los presos. Para definir el procedimiento se tendrá en cuenta el perfil criminológico y el grado de peligrosidad de cada interno, con el propósito de prevenir posibles fugas, motines o ataques desde el exterior.
El Plan "Ley y Orden" fue establecido oficialmente a través de la Resolución 1018/2026 del Ministerio de Seguridad y estará bajo la coordinación general del director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
En el operativo participarán de manera conjunta la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal.
A las 18.30 de este jueves, el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, asistirá al acto por el 85.º aniversario de Fabricaciones Militares, que se llevará a cabo en la sede de la empresa.
En tanto, el viernes, Karina Milei se reunirá con la nueva embajadora de Israel, Ahuva Spieler Reshef, en la sede diplomática de ese país. El encuentro se desarrollará en el marco de las exportaciones de carne kosher hacia Israel.
Por otro lado, el canciller Pablo Quirno viajará a Singapur para cumplir con una agenda oficial que incluirá reuniones con autoridades y empresarios, con el objetivo de impulsar inversiones y analizar nuevas oportunidades para la producción argentina en los mercados de Asia-Pacífico.
La visita tendrá lugar luego de la reciente aprobación del Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur y de la solicitud presentada por Argentina para incorporarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).
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