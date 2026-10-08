El Gobierno presentó el Plan "Ley y Orden" para avanzar con el cierre de Devoto

En el operativo participarán de manera conjunta la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal.

Otras actividades de agenda del Gobierno

A las 18.30 de este jueves, el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, asistirá al acto por el 85.º aniversario de Fabricaciones Militares, que se llevará a cabo en la sede de la empresa.

En tanto, el viernes, Karina Milei se reunirá con la nueva embajadora de Israel, Ahuva Spieler Reshef, en la sede diplomática de ese país. El encuentro se desarrollará en el marco de las exportaciones de carne kosher hacia Israel.

Por otro lado, el canciller Pablo Quirno viajará a Singapur para cumplir con una agenda oficial que incluirá reuniones con autoridades y empresarios, con el objetivo de impulsar inversiones y analizar nuevas oportunidades para la producción argentina en los mercados de Asia-Pacífico.

La visita tendrá lugar luego de la reciente aprobación del Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur y de la solicitud presentada por Argentina para incorporarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).