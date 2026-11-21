El jefe comunal encabezó un encuentro denominado "Mates con Nardini".

Además expresó: “Hay compañeros que quieren militar bajo una mirada nacional y popular a favor de la gente y de los trabajadores, y no como el gobierno nacional, tratando de que le cierren los números en una tabla de Excel”, refiriéndose al contexto nacional y contraponiendo su mirada a un modelo de gestión que, prioriza exclusivamente las variables económicas por sobre las necesidades de la comunidad. En esa línea remarcó su experiencia de gestión a lo largo de los últimos diez años en Malvinas Argentinas y defendió un modelo que combine responsabilidad fiscal con inversión pública y desarrollo social.

“Hoy nos dicen que se inventó la responsabilidad fiscal desde que llegó este gobierno nacional. Mentira. En Malvinas lo venimos sosteniendo desde hace más de una década. Por eso podemos seguir haciendo obra pública, sosteniendo la salud, promoviendo el deporte, la cultura y la educación”, subrayó.

Finalmente, el jefe comunal defendió la competencia democrática para definir liderazgos dentro del espacio. “Creo en la unidad más allá de que no haya uniformidad. Tenemos que luchar por un bien común y, si hay alguna diferencia, que se dirima a través de la herramienta electoral que son las PASO, que todos tengamos la oportunidad de participar y que elija la gente”, expresó.

Del encuentro participaron el presidente del PJ de Marcos Paz, Carlos Guardia; la diputada nacional Marina Salzmann; Alejandro Reale, miembro de la Comisión de economía del PJ Nacional; representantes de la UOCRA, el Sindicato de la Carne y Chacinados, SUTEBA La Celeste, la CGT Regional Oeste, las 62 Organizaciones, el Sindicato de Trabajadores Municipales, el Secretario General de APDEFA Ramal Sarmiento, referentes de La Cámpora, el Frente Renovador, Patria y Futuro, la agrupación Abuelos Talentosos, Ateneo y concejales, consejeros escolares, dirigentes políticos, sindicales y sociales de la región; entre otros.