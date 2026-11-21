El intendente de Malvinas Argentina y precandidato a gobernador bonaerense encabezó un encuentro con cientos de militantes. Dijo que la Provincia necesita ser conducida por dirigentes con experiencia de gestión y conocimiento directo de las necesidades de sus habitantes.
Ante cientos de militantes de Marcos Paz, General Las Heras y Navarro, el intendente de Malvinas Argentinas y precandidato a gobernador bonaerense, Leo Nardini, encabezó un encuentro denominado “Mates con Leo Nardini”, donde expuso su visión sobre el futuro de la Provincia de Buenos Aires, reivindicó el rol de los intendentes en la construcción de la etapa que viene y defendió las PASO como la herramienta democrática para decidir sobre los liderazgos dentro del peronismo.
Durante el plenario, Nardini sostuvo que la Provincia necesita ser conducida por dirigentes con experiencia de gestión y conocimiento directo de las necesidades de los bonaerenses. “Es hora de que un bonaerense se ponga al frente de la Gobernación”, afirmó y planteó la necesidad de que “el territorio gobierne la Provincia".
En ese sentido, destacó el papel de los gobiernos locales como el nivel del Estado más cercano a los vecinos: “Los municipios somos los que recibimos los reclamos y donde la gente va a golpear cuando tiene un problema”, expresó. Y luego, planteó que los intendentes deben asumir un rol protagónico en la próxima gestión provincial.
Para Nardini, el escenario actual contrasta con elecciones pasadas como las de 2017, cuando el candidato fue propuesto por la conducción y no por expresa voluntad y cuando el protagonismo territorial tenía menor incidencia en la discusión por la Gobernación. En ese sentido, consideró positiva la aparición de distintos dirigentes con voluntad de competir y asumir la responsabilidad de conducir la provincia. “Hoy es al revés que en ese momento: si hay muchos compañeros con la voluntad política de salir a caminar el territorio, bienvenido sea”, afirmó.
Además expresó: “Hay compañeros que quieren militar bajo una mirada nacional y popular a favor de la gente y de los trabajadores, y no como el gobierno nacional, tratando de que le cierren los números en una tabla de Excel”, refiriéndose al contexto nacional y contraponiendo su mirada a un modelo de gestión que, prioriza exclusivamente las variables económicas por sobre las necesidades de la comunidad. En esa línea remarcó su experiencia de gestión a lo largo de los últimos diez años en Malvinas Argentinas y defendió un modelo que combine responsabilidad fiscal con inversión pública y desarrollo social.
“Hoy nos dicen que se inventó la responsabilidad fiscal desde que llegó este gobierno nacional. Mentira. En Malvinas lo venimos sosteniendo desde hace más de una década. Por eso podemos seguir haciendo obra pública, sosteniendo la salud, promoviendo el deporte, la cultura y la educación”, subrayó.
Finalmente, el jefe comunal defendió la competencia democrática para definir liderazgos dentro del espacio. “Creo en la unidad más allá de que no haya uniformidad. Tenemos que luchar por un bien común y, si hay alguna diferencia, que se dirima a través de la herramienta electoral que son las PASO, que todos tengamos la oportunidad de participar y que elija la gente”, expresó.
Del encuentro participaron el presidente del PJ de Marcos Paz, Carlos Guardia; la diputada nacional Marina Salzmann; Alejandro Reale, miembro de la Comisión de economía del PJ Nacional; representantes de la UOCRA, el Sindicato de la Carne y Chacinados, SUTEBA La Celeste, la CGT Regional Oeste, las 62 Organizaciones, el Sindicato de Trabajadores Municipales, el Secretario General de APDEFA Ramal Sarmiento, referentes de La Cámpora, el Frente Renovador, Patria y Futuro, la agrupación Abuelos Talentosos, Ateneo y concejales, consejeros escolares, dirigentes políticos, sindicales y sociales de la región; entre otros.