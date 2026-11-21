Las vicepresidencias fueron distribuidas entre el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien ocupará el primer lugar; el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en el segundo; la jefa de Asesores provincial, Cristina Álvarez Rodríguez, en el tercero; y el intendente de Pilar, Federico Achával, en el cuarto.

La Secretaría General quedó en manos del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, uno de los principales referentes territoriales del gobernador, mientras que el jefe comunal de Ezeiza, Gastón Granados, asumió como prosecretario general.

El reparto de cargos partidarios

El acuerdo también contempló la designación de la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, como secretaria administrativa, acompañada por Carlos Balor. Lucía Portos quedó al frente de la Secretaría de Actas, con Lauro Grande como prosecretario.

Por su parte, Julio Pereyra, exintendente de Florencio Varela y director del Banco Provincia, asumió la Secretaría de Acción Legislativa, secundado por Edgardo Depetri.

Entre los dirigentes que participaron de la jornada estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario y los intendentes Federico Otermín, Gastón Granados y Fabián Cagliardi.

Al finalizar el encuentro, Bianco destacó la participación de los congresales y señaló que alrededor de 722 dirigentes se conectaron al sistema, una cifra cercana al 80% del total. También reconoció que las definiciones habían sido trabajadas con anterioridad, lo que permitió desarrollar una reunión rápida y sin mayores controversias.

Además de la Mesa Directiva, se renovaron las autoridades de la Junta Electoral, que continuará presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, junto con representantes de los distintos sectores internos.

El Tribunal de Disciplina quedó encabezado por Facundo Loccoco, mientras que Gabriel Peralta asumió la conducción de la Comisión Fiscalizadora.

También se definieron los representantes bonaerenses ante el Congreso Nacional del PJ. Los lugares principales quedaron para Kicillof, Kirchner, la vicegobernadora Verónica Magario y la diputada Teresa García.

La incorporación del mandatario provincial le permitirá participar directamente de las discusiones que se desarrollen en el máximo órgano partidario a nivel nacional.

Diferencias

Más allá del acuerdo alcanzado, la renovación de autoridades no resolvió las diferencias políticas que atraviesan al peronismo bonaerense.

Kicillof busca consolidar una construcción propia con proyección nacional, mientras que La Cámpora mantiene su alineamiento con Cristina Kirchner y pretende conservar influencia sobre las principales decisiones partidarias.

En ese contexto, Bianco sostuvo que el próximo año será el momento de discutir las candidaturas y definir quiénes representarán al justicialismo en las elecciones de 2027.

El funcionario también planteó la necesidad de construir una alternativa política frente al Gobierno de Javier Milei y anticipó que el Movimiento Derecho al Futuro buscará participar activamente de esas definiciones.

El entendimiento partidario incluyó, además, un documento en el que se reclamó la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner y la recuperación de sus derechos políticos.