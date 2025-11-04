El Gobierno abrió las ofertas económicas para la privatización de las rutas nacionales

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía Luis Caputo, en donde indicó que las ofertas recibidas fueron presentadas “por debajo del precio tope fijado en el pliego, garantizando eficiencia y transparencia”.

Y agregó que “sin subsidios, con inversión privada y con mejores rutas” se avanza “hacia una infraestructura vial más moderna”, donde se promueve la inversión privada y “se cuidan los recursos de todos los argentinos”.

Hoy se realizó la apertura de las ofertas económicas para la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, que abarca 741 km de rutas estratégicas del corredor del Mercosur.

Estas rutas, ubicadas en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, son fundamentales… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 4, 2025

Red vial de 9.000 kilómetros

“Este es el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 km concesionados, que mejorará la logística y reducirá costos para el sector productivo. Estas rutas, ubicadas en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, son fundamentales para la producción, las exportaciones y la integración con Brasil y Uruguay”, señaló el funcionario en sus redes.

La Etapa I de la RFC se lanzó en enero de este año y cerró el pasado 5 de agosto, e incluye principalmente a las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria y 3 pasos fronterizos.

En el marco de la Red Federal de Concesiones, ayer se anunció una licitación pública para privatizar nuevos tramos de rutas nacionales, que superan los 1.800 kilómetros.

Dentro de la Etapa II de la RFC, los tramos que salen a licitar son Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur de 1.325 km (RN 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas); y el Tramo Pampa de 547 km sobre la RN 5 (Luján – Santa Rosa).