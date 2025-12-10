El Hospital Garrahan y organizaciones de discapacidad marchan a Plaza de Mayo

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan anunció que la movilización comenzará a las 18.30 frente a Casa Rosada, donde invitaron a toda la comunidad a acompañar el reclamo. Señalaron que el sector continúa en “estado de emergencia” debido a que las leyes aprobadas para atender estas problemáticas aún no fueron implementadas, lo que mantiene en suspenso recursos considerados esenciales.

Desde el Ministerio de Salud nacional, reconocieron que el presupuesto no contempla las emergencias declaradas, aunque remarcaron que ambas leyes fueron promulgadas y luego suspendidas hasta que el Congreso determine los mecanismos de financiamiento. Para los trabajadores, esta situación agrava la incertidumbre sobre el funcionamiento del hospital en 2025 y 2026.

Norma Lezana, secretaria general de APyT, afirmó que el personal del Garrahan “no se resigna ni baja los brazos” y remarcó que la defensa del hospital como institución pública de alta complejidad es un derecho irrenunciable para las infancias y las personas con discapacidad de todo el país. También cuestionó la intervención actual del hospital, a cargo de un representante del ministro Mario Lugones, y denunció falta de transparencia en la administración de los recursos que genera la atención a prepagas y obras sociales.

La dirigente agregó que, pese a los avances salariales logrados recientemente, la no aplicación de la Ley de Emergencia volverá a poner al hospital en una situación incierta el próximo año. Según explicó, el personal advierte señales preocupantes en la gestión y teme que la falta de definición presupuestaria termine afectando la calidad y continuidad de la atención.