El juez Ariel Lijo advirtió sobre "la falta de tolerancia" en Argentina

Durante la charla, los expositores analizaron los procesos de radicalización política y social, el impacto de los discursos de odio, la violencia en el espacio público y digital, y los desafíos que enfrentan las instituciones democráticas frente a escenarios de creciente polarización.

Durante su exposiciòn, Alejandra Mángano manifestó que “vemos globalmente, no sé si es causa o consecuencia, que existen discursos de odio y personas que esperan escucharlos. Inclusive existen comunidades transnacionales que los promueven y los convierten en una suerte de producto para vender”. En tal sentido, afirmó que “desde la Justicia tenemos mucho para hacer y contamos con marcos jurídicos para llevar adelante nuestro trabajo” y destacó que “el mayor desafío está en la prevención”. Y agregó que “a mayor llegada (de quien pronuncia el discurso de odio), más riesgo hay de que exista una salida negativa en forma de acción individual, por ejemplo, en la vía pública”.

Por su parte, Omar Abboud, sostuvo: “Nosotros podemos aceptar críticas. Pero cuando se deshumaniza y generaliza a un grupo, tenemos un problema”.

El presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, destacó el trabajo realizado por la institución que conduce y afirmó: “La educación es el principal fundamento sobre el cual trabajar para poder prevenir estas expresiones. Desde la DAIA estamos trabajando en un social listening para escuchar la conversación digital e identificar si está pautada o es genuina. El desafío es registrar el origen de esas conversaciones para llevar adelante acciones concretas”.

La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) fue impulsada en 2013 por Víctor Santa María, dirigente sindical y titular del Grupo Octubre, propietario de medios de comunicaciòn.