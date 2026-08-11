Kicillof acusó a Milei de quedarse con fondos para las rutas: "No se ejecutó una sola obra"

Las críticas de Kicillof se produjeron después de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconociera que el Gobierno había destinado fondos originalmente previstos para infraestructura vial al objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal.

Las declaraciones fueron realizadas durante la inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 7 de Berazategui, ubicada en el barrio Bustillo.

El gobernador también utilizó el acto para cuestionar las políticas nacionales vinculadas con la educación técnica. “Mientras el Gobierno nacional desfinancia y ataca con particular saña a la educación técnica, nosotros estamos en Berazategui inaugurando el nuevo edificio de esta escuela que Milei había paralizado”, sostuvo.

Kicillof planteó que existen dos modelos de gestión diferentes y defendió el rol del Estado en la formación de estudiantes. “Tenemos la obligación de pensar y trabajar para que la Argentina se inserte en el mundo generando producción nacional y valor agregado”, afirmó.

Además, aseguró que la Provincia continuará priorizando la industria, el trabajo local, la ciencia y la tecnología.

Una obra de $2.842 millones

La nueva escuela cuenta con cuatro aulas, un taller integral, laboratorios, biblioteca y un salón de usos múltiples. La obra demandó una inversión de $2.842 millones y fue terminada por la Provincia y el municipio luego de haber quedado paralizada.

Durante la misma jornada, Kicillof inauguró junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el presidente de AUBASA, José Arteaga, un nuevo centro de operaciones de la empresa estatal.

El espacio funcionará como centro de gestión para fortalecer la seguridad vial, optimizar el tránsito y mejorar la asistencia a los usuarios.