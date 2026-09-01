El kirchnerismo organizó un acto a cuatro años del atentado a Cristina

“Veníamos de muchísimos días de un hostigamiento constante sobre su figura. Veníamos de episodios tan irracionales como esa puesta de vallas esa mañana, que por la tarde la gente muy amablemente las retiró. Veníamos de un escenario donde su figura, la figura de la compañera Cristina, había sido tratada por muchos medios de comunicación y por el fiscal Luciani, y por gran parte de una mafia enquistada en el Poder Judicial. Trataban a Cristina como una verdadera mierda humana”, evocó.

Según dijo, desde esos sectores mediáticos y judiciales “empezaban a generar el contexto para que, cuando se decidiera empezar a ejercer la violencia física, la supresión de su figura, nada llamara la atención e incluso muchos festejaran”. En esa línea, cuestionó que “quienes diseñaron el atentado y lo financiaron hoy están fuera del alcance del Poder Judicial”, y lamentó que éste “nunca haya hecho lo más mínimo para saber cómo se pergeñó un ataque tan cobarde”.

A su entender, si Cristina Kirchner “hubiera dado el brazo a torcer” contra quienes buscaban obturar el proceso político y económico de esos años, “ni la hubieran querido matar ni la hubieran metido presa”.

Nos seguimos preguntando ¿Quién mandó a matar a Cristina? pic.twitter.com/C4JH6VLXq0 — La Cámpora (@la_campora) September 1, 2026

En otro pasaje de su discurso, el legislador opositor resaltó que la expresidenta “tiene el autoestima alta”, “hace gimnasia, lee todo, estudia, se prepara”.

“Por eso, llama la atención que muchos de esos que dicen que Cristina ya fue, no acompañen el pedido para que pueda presentarse en elecciones. Si ellos tienen razón y nadie quiere a la compañera, que más lindo que arrasarla en una elección. Pero saben que eso no va a pasar, no quieren que vote la gente”, reprochó.

Después del discurso de su hijo, Cristina se asomó al balcón de su departamento para saludar a la militancia que fue a acompañarla.