El mensaje de "Chiqui" Tapia y la chicana de Sacachispas tras el triunfo del peronismo

Este domingo 7 de septiembre, los y las bonaerenses se abocaron a las urnas para una nueva elección legislativa que culminó con la contundente victoria del Frente Patria, la agrupación oficialista en Buenos Aires, con 14 puntos de diferencia ante su más inmediato opositor La Libertad Avanza, el partido del presidente de la Nación, Javier Milei.

"En este día tan importante y especial, quiero felicitar a @Kicillofok y a todo su equipo de trabajo por el contundente triunfo en las elecciones legislativas.



Este resultado representa un impulso clave para profundizar la transformación de la provincia. Que sigan los éxitos." — Chiqui Tapia

En medio de las felicitaciones de otros gobernadores y políticos, quién apareció para expresar su alegría por el triunfo de Kicillof fue el presidente de la AFA que publicó en Twitter: “En este día tan importante y especial, quiero felicitar a Axel Kicillof y a todo su equipo de trabajo por el contundente triunfo en las elecciones legislativas”.

“Este resultado representa un impulso clave para profundizar la transformación de la provincia. Que sigan los éxitos” agregó el mandatario del ente madre del fútbol argentino.

Hace poco menos de dos meses, Tapia y Kicillof firmaron un convenio de cesión, uso y explotación del estadio Único Diego Armando Maradona del Municipio de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de que termine convirtiéndose en la casa de la Selección argentina en un futuro.

El picante mensaje de Sacachispas tras las elecciones bonaerenses

Tal como viene haciendo recientemente en el marco de los escándalos de presuntas coimas que atraviesa el Gobierno de Javier Milei, el club Sacachispas volvió a usar sus redes sociales para expresarse de forma irónica sobre la actualidad política de la Argentina.

La Libertad Avanza (LLA) sufrió un duro revés este domingo en la Provincia, donde Fuerza Patria le sacó casi 14 puntos de diferencia. Y el “Lila” no quiso dejar pasar la chance, con una picante publicación.

Felices por el triunfo...

Del viernes contra Acassuso

Vamos Lila!!!" — Sacachispas

"Felices por el triunfo... Del viernes contra Acassuso. Vamos Lila!!!", escribió el club del Ascenso oportunamente este domingo por la noche, cuando ya se conocían los resultados.

Días atrás, y en la antesala de un partido, desde Sacachispas aprovecharon para burlarse de Karina Milei. “Nos desapareció el 3… Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila”, escribieron junto a la alineación, en referencia al jugador número 3 del equipo, al que borraron su apellido de la foto.