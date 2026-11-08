El mensaje de Karina Milei antes de la visita de León XIV a la Argentina

¡Todo listo para recibir al papa León XIV!



Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico.



Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una… pic.twitter.com/jDnDHgnUKz — Karina Milei (@KarinaMileiOk) November 8, 2026

Javier Milei recibirá al Papa en Aeroparque

León XIV será recibido este domingo por Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery. El Presidente lo esperará al pie del avión para encabezar la recepción oficial, según confirmó el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.

La llegada del Papa a la terminal aérea está prevista a las 16.30. Después de un homenaje al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en el monumento ubicado en Plaza San Martín, irá a la Casa Rosada para mantener una reunión con el líder de La Libertad Avanza.

Será el segundo encuentro entre ambos, luego de haberse visto el 7 de junio de 2025 en el Vaticano. Aquella vez, León XIV y el Presidente abordaron la evolución socioeconómica de la Argentina, la lucha contra la pobreza y la importancia de la cohesión social.

León XIV y Javier Milei se reunieron por primera vez en junio de 2025.

En ese encuentro, el Presidente había invitado formalmente al Pontífice a visitar el país y le obsequió un poncho de vicuña confeccionado por artesanos argentinos. León XIV, por su parte, le entregó un mosaico con la imagen de la Basílica de San Pedro y confirmó su intención de viajar a la Argentina.

Hoy volverán a encontrarse, esta vez en territorio argentino y en un contexto político y social diferente. Mientras el Gobierno espera que la visita se desarrolle en un marco institucional y de cordialidad, la presencia del Papa también pondrá en primer plano debates sobre la pobreza, las desigualdades y las responsabilidades del Estado.