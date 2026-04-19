El ministro de Gobierno de Axel Kicillof fue operado de urgencia en España

Carlos Bianco fue intervenido por una apendicitis en Barcelona y permanece bajo observación, lo que retrasa su regreso a la Argentina junto a la comitiva oficial.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, fue operado de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis aguda y no pudo regresar al país junto a la comitiva encabezada por el gobernador Axel Kicillof. La intervención se realizó el sábado por la noche y, según fuentes oficiales, se desarrolló sin complicaciones.