El ministro de Gobierno de Axel Kicillof fue operado de urgencia en España

Carlos Bianco fue intervenido por una apendicitis en Barcelona y permanece bajo observación, lo que retrasa su regreso a la Argentina junto a la comitiva oficial.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, fue operado de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis aguda y no pudo regresar al país junto a la comitiva encabezada por el gobernador Axel Kicillof. La intervención se realizó el sábado por la noche y, según fuentes oficiales, se desarrolló sin complicaciones.
El funcionario permanece internado bajo observación médica en el Hospital Sanitas Cima, donde continuará algunos días más hasta recibir el alta. Si bien en principio se esperaba que pudiera viajar a comienzos de la semana, su regreso a la Argentina podría postergarse por recomendación de los profesionales que siguen su evolución tras la cirugía.
La internación de Bianco alteró el cierre de la gira internacional que el gobierno bonaerense llevó adelante en España. El ministro había participado de la agenda oficial hasta el momento de la descompensación, pero debió ser intervenido de manera inmediata. Mientras tanto, Kicillof emprendió el regreso este domingo junto al resto de la delegación.
Durante su estadía en Europa, el gobernador desarrolló una agenda con foco en vínculos políticos y reuniones con dirigentes internacionales. Participó de un encuentro que reunió, entre otros, al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; al mandatario brasileño, Lula da Silva; a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum; y al colombiano Gustavo Petro.
Por el momento, el ministro continúa internado en Barcelona acompañado por personal del equipo de Protocolo de la provincia, mientras se aguarda su evolución clínica para definir cuándo podrá recibir el alta y emprender el regreso a la Argentina.
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