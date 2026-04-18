Kicillof se mostró con Lula y criticó el rumbo económico de Milei

En esa línea, planteó la necesidad de ofrecer una alternativa: “Tenemos que brindar certezas y perspectivas de futuro. Hay otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono”.

El contraste con la política exterior de Milei

Durante su exposición, el gobernador también buscó despegar la posición de la provincia de Buenos Aires de la política exterior del Gobierno nacional. “Desde la provincia, y en representación del pueblo argentino, estamos en contra de las matanzas y la persecución, y a favor de la justicia social. Milei no representa lo que sienten los bonaerenses”, aseguró.

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El encuentro formó parte de la Movilización Global Progresista, un foro que reunió a dirigentes políticos de distintas regiones con el objetivo de intercambiar experiencias y coordinar respuestas frente a los desafíos globales. Allí, Kicillof insistió en la necesidad de articular una estrategia común: “La respuesta a los problemas no es solo local. Tenemos que explicar al mundo que no es por el camino de la ultraderecha como se van a alcanzar soluciones reales”.

La agenda del mandatario incluyó además una serie de reuniones bilaterales. Una de las más relevantes fue con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien analizó la situación regional y coincidió en la importancia de fortalecer la cooperación entre ambos países.

También mantuvo encuentros con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y con la dirigente italiana Elly Schlein, con quienes dialogó sobre el escenario político internacional y el rol de las fuerzas progresistas ante el avance de posiciones conservadoras.

La participación de Kicillof en Barcelona se enmarca en una estrategia más amplia de posicionamiento internacional, en la que busca consolidar vínculos con referentes de centroizquierda y reforzar su perfil como dirigente opositor a la administración nacional.